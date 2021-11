Høyrisiko for mange spillere før Nederland-duellen: NFF ber om regelendring

Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt, Ola Solbakken og Andreas Hanche-Olsen står alle med ett gult kort. Morten Thorsby (har allerede sonet én gang) er oppe i tre etter at han havnet i dommerens bok også mot Latvia lørdag.

Spillere må stå over en kamp for hvert andre gule kort i løpet av kval-fasen. Den kan være på hele tolv kamper for Norges del.

[ Kommentar: Matchball Norge ]

Ordningen gjør at Albanias Klaus Gjasula etter seks gule kort kommer til å ha vært utelukket i tre kamper.

– I likhet med flere andre land så reagerer vi jo på dette, fordi det ikke er fair play. Og for vår del kan det jo slå ekstra ille ut, siden vi er seks lag i gruppen vår. Det betyr at vi har enda flere kamper enn andre lag å samle gule kort på, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til TV 2.

Gruppetoeren skal gjennom et omspill i mars med enkeltkamp i semifinale og finale. Det er eventuelt her nesten et helt norsk lag nå er i faresonen.

Nederland topper puljen med 20 poeng foran Tyrkia (18, elleve plussmål) og Norge (18, ti plussmål).

Tyrkerne spillere borte mot Montenegro i sin siste kamp.