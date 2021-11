Hegerberg etter sine første scoringer på 707 dager: – Det var en perfekt kveld!

Den norske storscoreren kom inn på stillingen 4–0 med et kvarter igjen å spille. Åtte minutter senere hadde hun scoret to mål i kampen mot laget som snøt Lyon for ligatittelen sist sesong.

– Det var en perfekt kveld! Jeg er stolt av laget. Vi hadde forberedt oss godt til kampen og har startet sesongen bra. Det var en emosjonell kveld. Jeg har savnet det og jobbet hardt for disse øyeblikkene, sa Hegerberg til Canal Plus.

Etter et skadeavbrekk på 20 måneder var Hegerberg endelig tilbake i spill 5. oktober mot Häcken i mesterligaen.

– Jeg føler meg bra, bedre og bedre.

Men det første målet har latt vente på seg. Før kampen mot PSG fortalte Hegerberg til L'Equipe at målhungeren på ingen måte har forsvunnet etter hennes lange skademareritt.

– Jeg må lære meg å være tålmodig, men jeg trenger også den utålmodigheten jeg alltid har hatt i karrieren min, som er det som gjør at jeg kan prestere.