Financial Times: Premier League kan håve inn 17 milliarder fra amerikansk TV-salg

Det erfarer renommerte Financial Times. Ifølge avisen er 18. november satt som frist for runde to i den amerikanske budkampen.

ViacomCBS og Disney-eide ESPN er ventet å strekke seg langt for å ta fra NBC retten til å vise Premier League-fotball. Sistnevnte betalte 1 milliard dollar for inneværende periode i 2015.

Seks år senere er det klare forventninger blant engelske klubbdirektører om en dobling av summen, skriver Financial Times. Det vil i så fall si 17,3 milliarder kroner.

Den nye rettighetsperioden i USA varer fra sesongen 2022/23 til 2027/28.

Viaplay-eier Nent Group tar neste høst over de norske Premier League-sendingene fra TV 2. Selskapet sitter fra da av på rettighetene i minst seks år.