Spania til VM, Sverige til omspill i mars

Avgjørelsen i Sevilla falt i det 86. minutt. Da fistet Robin Olsen et langskudd i tverrliggeren og ut, og på returen styrte innbytter Morata inn vinnermålet som ga ville jubelscener på tribunene.

Spania hadde knapt skapt noe som helst i gruppefinalen. Vertene ville også gått videre med 0-0.

Emil Forsberg kom til to store sjanser før pause. Etter et kvarter sendte RB Leipzig-profilen en avslutning like utenfor Unai Simons stolpe, og i det 38. minutt var han farlig frampå igjen på volley.

Samme mann snublet i mottaket kort tid etter hvilen. Hadde han fått ned ballen skikkelig, kunne Forsberg vært alene med keeper.

Sverige måtte vinne for å bli gruppevinner og ta seg direkte til neste års VM. Tidligere i høst så de blågule ut til storme mot mesterskapet etter en sterk hjemmeseier mot Spania, men forspranget smuldret bort med to strake bortetap i Hellas og Georgia.

Mange svensker reagerte på at Emil Forsberg ble byttet ut frø sluttspurten, han var Sveriges farligste spiller. Zlatan Ibrahimovic kom inn først i sluttminuttene. han vant mange hodedueller, men fikk ikke inn noen scoring.

Men oppgaven var vrien. Spania har aldri tapt en VM-kvalifisering på hjemmebane.

I mars skal svenskene prøve å ta seg til fotballfesten i Qatar via to omspillkamper.

Spania er klar for sitt 16. VM-sluttspill. Landet vant turneringen for første og foreløpig siste gang i 2010.

Europeisk VM-kvalifisering fotball menn søndag, 10. og siste kampdag:

Gruppe A:

Luxembourg – Irland 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Shane Duffy (67), 0-2 Chiedozie Ogbene (75), 0-3 Callum Robinson (88). Spilt i Luxembourg by.

Portugal – Serbia 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Renato Sanches (2), 1-1 Dusan Tadic (33), 1-2 Aleksandar Mitrovic (90). Spilt i Lisboa.

Serbia går til VM, Portugal til omspill.

Gruppe B:

Hellas – Kosovo 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Giorgos Masouras (44), 1-1 Amir Rrahmani (76). Spilt i Aten.

Spania – Sverige 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Álvaro Morata (86). Spilt i Sevilla.

Spania til VM, Sverige til omspill.

Gruppe H:

Kroatia – Russland 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Fjodor Kudrjasjov (selvmål 81). Spilt i Split.

Malta – Slovakia 0-6 (0-3)

Mål: 0-1 Albert Rusnák (6), 0-2 Ondrej Duda (8), 0-3 Rusnák (16), 0-4 Duda (69), 0-5 Vernon De Marco (72), 0-6 Duda (80).

Rødt kort: Ryan Camenzuli (47), Teddy Teuma (51), Malta. Spilt i Ta’Qali.

Slovenia – Kypros 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Miha Zajc (48), 2-0 Adam Gnezda (84), 2-1 Andronikos Kakoullis (89). Spilt i Ljubljana.

Kroatia til VM, Russland til omspill.

Gruppe J:

Armenia – Tyskland 1-4 (0-2)

Mål: 0-1 Kai Havertz (15), 0-2 Ilkay Gündogan (str. 45), 0-3 Gündogan (str. 50), 1-3 Henrikh Mkhitaryan (str. 59), 1-4 Jonas Hofmann (64). Spilt i Jerevan.

Liechtenstein – Romania 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Dennis Man (8), 0-2 Nicusor Bancu (87). Spilt i Vaduz.

Nord-Makedonia – Island 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Ezgjan Alioski (7), 1-1 Jón Thorsteinsson (54), 2-1 Elif Elmas (65), 3-1 Elmas (86).

Rødt kort: Isak Bergmann Johannesson (79), Island. Spilt i Skopje.

Tyskland til VM, Nord-Makedonia til omspill.