Solbakken etter fiaskokampen: – Vi kastet bort den første halvtimen

– Først og fremst så kaster vi bort den første halvtimen. Da synes jeg vi er svake, sa Solbakken til TV 2 og la til:

– Den andre omgangen er klart godkjent. Da er det et stormløp, og vi skaper sju store sjanser og har selvfølgelig marginer imot. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det en skuffelse at vi ikke slår dette laget over 98 minutter.

Mohamed Elyounoussi trodde han hadde gitt Norge ledelsen på tampen, men scoringen ble annullert etter en VAR-sjekk.

– Vi er skuffet, som alle andre. Vi har en treig første omgang og kommer ikke til de store sjansene. I andre omgang er vi gode og skaper nok. Så får vi det vi trodde var scoring. Vi visste at det ville bli en tøff kamp, og at de ikke ville gi oss noe gratis. De var seige i dag. Vi får brette opp ermene, restituere og kjøre på mot Nederland, sa Elyounoussi til TV 2.

– Vi gir ikke opp før dommeren blåser i Nederland. Så får vi se hva ståa er da, fortsatte «Moi».

– Blytungt

– Nå er det blytungt. Førsteomgangen var dårlig. I andreomgangen synes jeg vi spilte veldig bra. Det var målet som manglet, sa en nedbrutt Martin Ødegaard på pressekonferansen.

– Jeg føler vi var der vi skulle være før kampen. Derfor er det litt spesielt at det ble slik den første halvtimen. Vi setter oss selv i en mye vanskeligere situasjon nå. Alt er fortsatt mulig.

Samtidig som Norge deppet, feiret Tyrkia 6-0 over Gibraltar. Før siste runde ligger Norge og Tyrkia på 18 poeng, bak ledende Nederland. Tyrkerne har ett plussmål mer enn de norske gutta. Målforskjellen skiller lagene ved poenglikhet.

Puljevinneren er sikret VM-plass. Toeren går inn i et omspill om ytterlige en VM-billett. Det avgjøres i mars. To avgitte poeng mot Latvia gjør at Norge trolig heller ikke blir seedet i et eventuelt omspill.

