Lørdagens TV-sport, time for time

09.00: Golf, Dubai-mesterskapet (1,5 mill. dollar), europatour menn. Tredje spilledag på Jumeirah Golf Estates. Ingen nordmenn er kvalifisert. (Viasat Golf)

09.45: Motorsport, roadracing fra Circuit Ricardo Tormo. Tredje trening MotoGP foran Valencia Grand Prix søndag, årets siste VM-runde. Kvalifisering Moto3 12.30, fjerde trening MotoGP 13.20, kvalifisering 14.05, kvalifisering Moto2 15.05. (Vsport3)

11.30: Skiskyting, norsk sesongåpning på Sjusjøen. Sprint kvinner der de norske løperne, anført av Tiril Eckhoff blant andre møter de beste franske løperne. (NRK1)

12.00: Fotball, spansk 1. divisjon kvinner (10. runde): Barcelona – Levante. Caroline Graham Hansen har måttet ta en pause på grunn av diverse tester av hjertet. (Vsport1)

13.00: Fotball, Toppserien for kvinner, siste serierunde: LSK Kvinner - Sandviken fra LSK-hallen. Her er all spenning utløst allerede ettersom Sandviken sikret sitt historiske seriegull i forrige runde foran Rosenborg og LSK Kvinner. Men vil Sandviken gå ubeseiret gjennom hele sesongen? (NRK1, 2. omgang sendes på NRK2)

13.00: Ishockey, Euro Hockey Tour: Sverige - Russland fra Helsingfors. (SVT1)

13.50: Skiskyting, norsk sesongåpning på Sjusjøen, sprint menn. Johannes Thingnes Bø er forkjølet og må stå over rennet. (NRK1)

14.30: Skøyter, verdenscup i Tomaszów Mazowiecki, Polen, 2. dag: 14.30: 500 m kvinner, 15.05: 1500 m menn, 15.40: 1000 m kvinner, fellesstart menn, 16.25: lagtempo kvinner. (Viasat 4)

14.30: Styrkeløft, VM i Stavanger idrettshall. Dette er det første VM som arrangeres siden 2019 og mesterskapet har pågått hele uka. Anna Sørlie Heranger fra Oslo SK, Heidi Hille Arnesen fra IL Kraftsport og Hildeborg J. Hugdal fra Sauda IL er dagens norske deltagere. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn (9. kampdag): Gruppe D: Bosnia-Hercegovina – Finland fra Zenica. (TV2 Sport1)

15.25: Skiskyting, svensk sesongstart fra Idre. (NRK1)

15.30: Håndball, tysk Bundesliga menn (11. runde): Melsungen – Stuttgart. (Vsport+)

16.00: Ishockey, OL-kvalifisering for kvinner: Sverige - Sør-Korea fra Luleå. (SVT1)

16.00: Tennis, ATP-turneringen Stockholm Open, sjuende spilledag. (Eurosport N)

16.00: Motorsport, Formel 1, tredje treningsrunde foran Brasils Grand Prix på Autodromo Jose Carlos Pace. (Vsport1)

18.00: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn (9. kampdag): Gruppe G: Norge - Latvia fra Ullevaal stadion. Norge må vinne denne kampen for å komme i posisjon til en gruppefinale mot Nederland i neste uke. (TV2), Tyrkia – Gibraltar fra Istanbul. Tyrkia er laget som jager Norge i kamp om 2. plassen i pulja. (TV2 Sport1)

18.05: Håndball, tysk Bundesliga menn (11. runde): Flensburg-Handewitt – Rhein-Neckar Löwen. (Vsport1)

19.00: Golf, Pelican Championship, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar. Andre spilledag fra Belleair, Florida. (Viasat Golf)

19.03: Golf, PGA-turnering menn (7,5 mill. dollar) fra Memorial Park i Houston, Texas. Ingen nordmenn deltar her. (Eurosport N)

20.00: Dart, Grand Slam of Darts fra Aldersley Leisure i Wolverhampton. (Vsport3)

20.05: Motorsport, Formel 1, siste trening foran Brasils Grand Prix i Sao Paolo søndag. (Vsport1)

20.45: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn (9. kampdag): Gruppe D: Frankrike – Kasakhstan fra Saint-Denis. (TV2 Sport Premium). Gruppe G: Montenegro – Nederland fra Podgorica. Hvis Norge har vunnet sin kamp tidligere i kveld, må Nederland vinne her for å holde Norge bak seg. (TV2 Sport1).

21.00: Tennis, Next Generation ATP-finaler. Verdens beste U21-spillere møtes i denne turneringen i Milano. Finaler. (Eurosport 1)