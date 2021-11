Ingen matchball for Norge i VM-kvalifiseringen etter sjansesløsing og 0-0 mot Latvia

Av Sjur Natvig

I det 80. minutt eksploderte Ullevaal i jubel da Mohamed Elyounoussi satte ballen i mål ved lengste stolpe etter at Alexander Sørloth gikk i duell på Mathias Normanns innlegg og kjempet ballen videre. Jubelscenene stilnet da VAR-sjekken avdekket at Moi så vidt var i offside, og til hjemmelagets og publikums fortvilelse ble målet annullert.

Nederland kan sikre VM-billetten i gruppe G med borteseier i Montenegro senere lørdag, og selv norsk seier over nederlenderne i Rotterdam tirsdag kan da vise seg for lite i kampen om 2.-plassen som gir omspill.

Det norske laget slet med å komme i gang foran et fullsatt Ullevaal, men begynte å skape sjanser i slutten av første omgang. Laget dominerte stort etter et formasjonsbytte ved pause, men fikk ikke ballen i mål.

Kristian Thorstvedt nikket i stolpen i første omgang og tvang Latvia-keeper Roberts Ozols til den beste av flere gode redninger i den andre. Moi misset en dobbeltsjanse alene med Ozols, som ofret seg i duellen og pådro seg et blødende hodesår i møtet med nordmannens kne.

Norge hadde scoret i åtte landskamper på rad, men hjemmemøtet med laget som i september ble rundspilt og knust på bortebane, ble akkurat så vrient som Ståle Solbakken hadde varslet. Norge skuslet bort sjansen til en matchball i kvalifiseringen i Rotterdam.

Vanskelig

Latvierne lovet å by sterkere motstand enn i hjemmekampen, og de holdt ord. De kom på banen i en stram 4-4-2-formasjon og jobbet knallhardt for å forstyrre det norske spillet. Det lyktes, for det var mye rusk i den norske lagmaskinen. Pasningsspillet var lenge for upresist til at det ble sjanser av det.

Målsjansene kom i stedet i motsatt ende av banen. Allerede etter fem minutter fyrte høyrekanten Alvis Jaunzems løs, og via Birger Meling forsvant ballen så vidt utenfor lengste stolpe.

Spissduoen Roberts Uldrikis og Vladislavs Gutkovskis var farlige, og særlig førstnevnte kom til flere avslutninger fra god posisjon uten å lykkes.

Først etter halvspilt omgang kom Norge til sin første sjanse, da Moi skar inn fra kanten, driblet to mann og overlot ballen til Thorstvedt, som fyrte løs rett utenfor stolpen.

I det 35. minutt viste en opplagt Normann fram sin gode skuddfot fra distanse. Ozols kastet seg og dyttet ballen utenfor stolpen.

Omgangens beste sjanse kom etter 40 minutter, da Martin Ødegaard la inn fra høyre og Thorstvedt stusset ballen mot lengste hjørne. Den traff stolpen og gikk utenfor.

Fare på ferde var det også i omgangens siste sekunder da Thorstvedts ballerobring førte til en giftig kontring. Moi skjøt, men Sørloth sto i veien for skuddet, og det oppsummerte på mange måter en frustrerende omgang for Norge.

Endret

I pausen byttet Solbakken inn Joshua King for Morten Thorsby og la om fra 4-2-3-1 til 4-3-3. Norge tok helt over mot et latvisk lag som begynte å merke kjøret.

Ødegaard testet skuddfoten tidlig i omgangen, men var i sin vanlige rolle som tilrettelegger da Thorstvedt kom til en kjempesjanse i det 55. minutt. Kapteinen fant Sørloth, som dyttet ballen videre til Thorstvedt. Hans skudd ble glimrende reddet av Ozols.

På den etterfølgende corneren nikket Sørloth serven fra Normann rett over etter å ha knust Latvia-kaptein Antonijs Cernomordijs i lufta.

I det 65. minutt ble Moi spilt helt gjennom av Sørloth. Skuddet gikk i hodet på keeper, men Moi kjempet returen forbi ham, bare for å se Cernomordijs redde på streken. I duellen pådro Ozols seg et blødende hodesår som krevde behandling i flere minutter.

Moi skulle overliste Ozols til slutt, men VAR ødela den norske festen, og kvelden skuffet med bitter skuffelse.

---

Fakta Norge - Latvia

VM-kvalifisering fotball menn i Oslo lørdag, gruppe G:

Norge – Latvia 0-0

Ullevaal stadion

24.376 tilskuere

Dommer: Lawrence Visser, Belgia.

Gult kort: Morten Thorsby (22), Ola Solbakken (90), Norge, Roberts Emsis (53), Vladimirs Kamess (88), Latvia.

Norge (4-2-3-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Marius Lode, Birger Meling – Morten Thorsby (Joshua King fra 46), Mathias Normann – Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt (Ola Solbakken fra 81.), Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth.

Ubenyttede reserver: André Hansen, Sten Grytebust – Fredrik Midtsjø, Julian Ryerson, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes, Ruben Gabrielsen, Mats Møller Dæhli, Andreas Hanche-Olsen, Thomas Lehne Olsen.

Latvia (4-4-2): Roberts Ozols – Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis – Alvis Jaunzems (Vladimirs Kamess fra 59.), Eduards Emsis, Martins Kigurs (Kriss Karklins fra 89.), Andrejs Ciganiks – Vladislavs Gutkovskis (Raimonds Krollis fra 89.), Roberts Uldriks (Igors Tarasovs fra 75.).

Ubenyttede reserver: Krisjanis Zviedris, Richards Matrevics – Vladislavs Sorokins, Marcis Oss, Elvis Stuglis, Renars Verslavans, Vladislavs Fjodorovs, Arturs Zjuzjins.

---