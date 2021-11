Sport på TV fredag, time for time

09.00: Golf, Dubai Championship (1,5 mill. dollar) på europatouren for menn. Andre dag fra Jumeirah Golf Estates. Ingen nordmenn er kvalifisert. (Vsport Golf)

09.45: Motorsport, roadracing. Første trening for MotoGP-klassen før søndagens Valencia Grand Prix, som er sesongfinale og årets siste VM-runde. Franskmannen Fabio Quartararo leder sammenlagt. (Vsport 3)

12.00: Golf, Team Series (4 av 4), kombinert individuell og lagkonkurranse på europatouren for kvinner (1 mill. dollar). Tredje dag fra Jeddah, Saudi-Arabia. Tre profesjonelle og en amatør på hvert lag. Fire norske jenter spiller på forskjellige lag: Maiken Bing Paulsen, Madelene Stavnar, Karoline Lund og Marianne Skarpnord. Maiken Bing Paulsen leverte sterk golf også i går. En ny runde på 68 slag (fire under par) gjør at hun ligger på en delt 10.-plass i den individuelle konkurransen etter to dager. Lund (21.-plass) og Skarpnord (24.-plass) følger nærmest av de norske. (Eurosport N)

14.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 5. runde gruppe A: Burkina Faso – Niger. (Vsport 2)

14.00: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen før søndagens Valencia Grand Prix i Spania. (Vsport 3)

14.03: Kampsport, VM i den opprinnelig russiske sporten sambo. Første dag fra Tasjkent. (Eurosport 1)

16.00: Golf, Pelican Championship (1,75 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre dag fra Belleair, Florida. (Vsport Golf)

16.00: Skøyter, verdenscupåpning menn og kvinner fra Tomaszów Mazowiecki, Polen. Første dag: 500 m kvinner og menn. Fem kvinner og ti menn deltar i verdenscupstevnet for Norge. På de innledende sprintdistansene er Håvard Holmefjord Lorentzen og Bjørn Magnussen våre antatt beste kort blant gutta, mens Martine Ripsrud ventelig er best av jentene. Stangejenta er gullgrossist fra NM i Vikingskipet i mars. Nå starter hun og de øvrige jakten på OL-billettene. (Viasat 4)

16.30: Motorsport, formel 1. Første trening fra Autódromo José Carlos Pace foran Sao Paulo Grand Prix i Brasil søndag, VM-runde 19 av 22. Nederlenderen Max Verstappen (Honda) topper VM-sammendraget foran briten Lewis Hamilton (Mercedes). (Vsport 1)

17.05: Skøyter, verdenscupåpning fra Polen, første dag: 3000 m kvinner. (Viasat 4)

17.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 5. runde gruppe F: Gabon – Libya fra Franceville. (Vsport 2)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 9. kampdag gruppe F: Moldova – Skottland fra Stadionul Zimbru i Chisinau. Skottene har grep om annenplassen bak VM-klare Danmark og kan ikke rote det til mot tabelljumboen her. (TV 2 Sport 1)

18.05: Skøyter, verdenscupåpning fra Polen, første dag: 5000 m menn. (Viasat 4)

19.03: Golf, Houston Open (7,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Memorial Park. Viktor Hovland står over denne turneringen. (Eurosport N)

19.30: Tennis, Next Generation ATP-finaler (hardcourt – 1,3 mill. dollar) for menn (U21) fra PalaLido i Milano. Første semifinale er det amerikanske oppgjøret mellom Sebastian Korda og Brandon Nakashima. (Eurosport 1)

20.00: Fotball, VM-kvalifisering Afrika, 5. runde gruppe F: Angola – Egypt fra Luanda. (Vsport 2)

20.00: Motorsport, formel 1. Andre trening foran søndagens Sao Paulo Grand Prix i Brasil. (Vsport 1)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering Europa, 9. kampdag gruppe C: Italia – Sveits fra Olympiastadion i Roma. Nest siste kamp for de to lagene som ligger à poeng på tabelltoppen. En ren gruppefinale og helt avgjørende for hvem som får direkte VM-plass. EM-mester Italia bommet på forrige VM-sluttspill i Russland i 2018, en ny fadese vil være nesten utenkelig. Men Sveits klarte 0–0 i hjemmekampen i september og har bare sluppet inn ett mål hittil... (TV 2 Sport 2). Gruppe I: England – Albania fra Wembley Stadium i London. England har ennå ikke tapt, men har bare tre poengs forsprang til Polen så landslagssjef Gareth Southgate vil nok minne spillerne på at jobben ikke er gjort ennå når tredjeplasserte Albania kommer på besøk. Southgate leder «Three Lions» for 67. gang i kveld. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 16. runde: Sporting Gijon – Real Sociedad B fra Estadio El Molinón. (TV 2 Sport 2)

21.30: Tennis, Next Generation ATP-finaler for menn (U21) fra Milano. Andre semifinale utkjempes mellom Carlos Alcaraz (Spania) og Sebastian Baez (Argentina). (Eurosport 1)

00.00: Fotball, VM-kvalifisering Sør-Amerika, 13. runde: Uruguay – Argentina fra Campeón del Siglo i Montevideo. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Columbus Blue Jackets – Washington Capitals fra Nationwide Arena. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen