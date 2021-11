Ruud spiller første kamp i ATP-finalen mandag

Det ble klart etter trekningen torsdag kveld. Ruud skal møte Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rublev i gruppespillet.

Nå er det klart at det er Djokovic som venter i første kamp for nordmannen mandag ettermiddag. Ruud kvalifiserte seg inn i turneringen som 8.- og sisteseedet etter at Hubert Hurkacz hoppet forbi Ruud på rankingen etter at polakken kom seg til semifinale i Paris Masters sist helg.

Ruud og Djokovic' gruppemotstandere Tsitsipas og Rublev møtes også mandag.

Turneringen starter søndag der åpningskampen i single er mellom regjerende mester Daniil Medvedev og Hurkacz i den andre gruppen. Der er også Alexander «Sasha» Zverev og Matteo Berrettini.

De to beste fra hver pulje i gruppespillet går videre til semifinalene. Medvedev er regjerende mester i ATP-tourfinalen. Han slo østerrikeren Dominic Thiem i finalen i London i fjor.