Elverum snudde mot Drammen og kriget seg til ny NM-finale

Lenge lå Elverum bakpå, men nok en gang var serielederne best i innspurten. Drammen ledet 18-17 til pause, og hadde fortsatt et forsprang med et kvarter igjen på klokka. Noen minutter senere hadde gjestene rykket forbi.

Hjemmelaget kom seg opp på 31-31. 50 sekunder senere dunket Sindre Heldal inn kampens avgjørende mål. De siste minuttene presset Drammen forgjeves på for en utligning.

Akkurat som da lagene møttes til seriestart i samme hall tidligere i høst, tok Elverum en knepen seier. Eric Oscar Johansson ble bortelagets toppscorer med sju mål.

– Drammen gjorde en fantastisk kamp. De presset oss helt til siste slutt, og de gjorde ting vi ikke har sett før, men det var også forventet. De løp ekstremt mye på oss, og det gjorde at vi ble slitne. Cupfinale er veldig spesielt, så vi hadde ekstra mye å gi i sluttminuttene, sa Elverum-spiller Tobias Grøndahl til TV 2 etter seieren.

Roste sine egne

DHK-trener Kristian Kjelling tok nederlaget med fatning og hyllet egne spillere.

– Dette var helt fantastisk utført. Det var mye mer enn jeg hadde turt å drømme om etter 14 dager med skader. Så var det kjempesurt og skuffende at det ikke holdt helt inn. Dette var nærmere enn det jeg trodde vi skulle klare, sa Kjelling.

Børge Lunds menn spiller 29. desember om å vinne kongepokalen for fjerde år på rad. Drammen har ikke vært i en NM-finale siden 2017.

Etterlengtet

Tidligere torsdag gjorde ØIF Arendal slutt på sin egen ventetid. Med 30-24 borte mot Fjellhammer er sørlendingene klare for sin første finale siden NM-triumfen i 2014.

Det sto 13-13 mellom lagene etter første omgang, men klasseforskjellen ble mer åpenbar etter hvilen.

Finalen spilles i Oslo Spektrum.

