Sport på TV onsdag, time for time

11.00: Motorsport, motocross. Siste VM-runde fra Mantova, Italia. Franske Romain Febvre leder knapt den store MXGP-klassen, mens landsmannen Maxime Renaux har solid overtak i MX2. Første løp MX2 fra 11.15. (Eurosport 1)

12.00: Golf, Team Series (4 av 4), lagkonkurranse på europatouren for kvinner (1 mill. dollar) fra Jeddah, Saudi-Arabia. Tre profesjonelle og en amatør på hvert lag. (Eurosport N)

12.15: Motorsport, motocross. Siste VM-runde fra Mantova, Italia. Første løp MXGP. (Eurosport 1)

14.10: Motorsport, motocross. Siste VM-runde fra Mantova, Italia. Andre løp MX2. (Eurosport 1)

15.10: Motorsport, motocross. Siste VM-runde fra Mantova, Italia. Andre løp MXGP. (Eurosport 1)

16.00: Tennis, ATP 250-turneringen Stockholm Open (hardcourt innendørs – 635.000 euro) fra Kungliga Tennishallen, andre runde. Ettermiddagens første kamp er det helamerikanske oppgjøret mellom Tommy Paul og Taylor Fritz. (Eurosport N)

18.00: Tennis, ATP 250-turneringen Stockholm Open, andre runde. Den tidligere verdenseneren Andy Murray (34) slo ut norske Viktor Durasovic i to strake sett i første runde i går. Skotten er tilbake etter et langt og trøblete skadeavbrekk og har spilt ATP-turneringer på wildcard store deler av denne sesongen. Her møter han turneringens førsteseedede, 20-åringen Jannik Sinner (Italia). (Eurosport N)

19.00: Ishockey, landslagsturneringen Karjala Cup: Sverige – Tsjekkia fra Saab Arena i Linköping. (SVT 2)

19.05: Håndball, tysk Bundesliga menn, 10. runde: Flensburg-Handewitt – Füchse Berlin fra Flens-Arena. Trøbbelsesongen fortsetter for Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød i Flensburg. Begge har vært skadd, klubben sliter i mesterligaen og har bare vunnet halvparten av kampene i hjemlig liga. Før denne er det åtte poeng opp til Magdeburg, som har ni strake seire. Füchse Berlin har måttet tåle én uavgjort mot Kiel, men er sterk serietoer. (Vsport 1)

19.00: Styrkeløft, VM 2021 fra Stavanger. Norsk deltaker i kveld er Lena Sjøl fra Sande Kraftsportklubb i klasse 63 kg for kvinner. (Eurosport N)

19.30: Tennis, Next Generation ATP-finaler (hardcourt – 1,3 mill. dollar) for menn fra PalaLido i Milano, andre runde. Turnering for de åtte beste spillerne på ATP-touren som er 21 år eller yngre. Første kveldskamp går mellom Sebastian Korda (USA) og Sebastian Baez (Argentina). (Eurosport 1)

21.30: Tennis, Next Generation ATP-finaler for menn (U21) fra Milano, andre runde. Dagens siste kamp er oppgjøret mellom hjemmehåpet Lorenzo Musetti og Hugo Gaston (Frankrike). (Eurosport 1)

01.30: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs fra Wells Fargo Center. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Minnesota Wild fra Gila River Arena i Phoenix. Mats Zuccarello mistet fire kamper med covid-smitte, men er nå tilbake for fullt hos Wild. Natt til mandag ble det 5–2 over Islanders, klubbens tredje strake seier. Minnesota topper Central Division, Arizona er sist med tre poeng på 12 kamper. (Vsport 1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen