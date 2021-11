Berisha og Bjørkan uaktuelle til skjebnekampene

Landslagssjef Solbakken sa på onsdagens pressekonferanse at det allerede er besluttet at Viking-spiller Berisha forlater troppen på grunn av en skade. Senere bekrefter landslagslege Ola Sand overfor TV 2 at også Fredrik Bjørkan er uaktuell til kampene.

Bjørkan var tilbake i Bodø/Glimts startellever i kampen borte mot Roma etter skadeproblemer. Han skulle gjennom tester onsdag, men hinket av treningen på Ullevaal.

– Han skal gjennom tester. Vi henter ikke inn en erstatter for Berisha, men må se på det hvis Bjørkan må reise hjem, sier Solbakken.

Status quo for Haaland – ingen rolle i Nederland-kamp

Skadde Erling Braut Haalands situasjon er uforandret. Landslagssjef Ståle Solbakken øyner mulig comeback før jul for sin store stjerne.

Haaland har pådratt seg en ganske omfattende muskelskade i hofteleddsbøyeren og har ikke spilt for Borussia Dortmund på noen uker.

– Vi vet han er ute til like før jul, og er han heldig, spiller han kamp før jul. Men dette har jeg ikke spisskompetanse om, sa Solbakken på en pressekonferanse onsdag.

Han forbereder sitt landslag for VM-kval-oppgjør mot Latvia (lørdag) og Nederland (tirsdag).

Borussia Dortmund møter Bayern München i Bundesliga i starten av desember, men det aller meste tyder på at Haaland ikke kan være med i storkampen.

Den tyske eliteserien tar en pause etter serierunden siste uka før jul. Oppstart er så 8. januar.

Det tyske nettstedet Sport1 meldte onsdag at Haaland skulle komme til Rotterdam og støtte opp rundt laget i Nederland-kampen neste uke.

Det slo Solbakken onsdag fast at ikke er planlagt. Han ristet på hodet da spørsmålet kom opp.

