Sport på TV tirsdag, time for time

Norges Viktor Durasovic lever en profftilværelse litt i skyggen av Casper Ruuds prestasjoner, men leverte så absolutt varene da han og Ruud sørget for at Norge slo ut Usbekistan (bildet) i Davis Cup i Oslo i september. Etter godt spill i kvalifiseringen er 24-åringen i dag klar for debut på ATP 250-nivå i Stockholm. (Terje Pedersen/NTB)