Reiten-mål i Chelseas storseier – Mjelde fikk sine første minutter etter kneskaden

Reiten la på oppgjørets siste scoring i Genève. Den kom fire minutter etter hvilen da Samantha Kerr la inn på tvers fra høyre. Ved bakre stolpe dunket Reiten inn 7-0.

Det var hennes første mesterligascoring for Chelsea. Hennes forrige i den gjeveste europacupen kom for LSK Kvinner mot Brøndby i oktober 2018. Reiten står med to mål for London-laget i høst.

27-åringen ble tatt av banen i Sveits etter en snau time.

Maren Mjelde har vært ute av spill siden mars på grunn av en kneskade, men tirsdag var landslagskapteinen endelig tilbake. Bergenseren slapp til i det 66. minutt.

