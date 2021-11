Sport på TV mandag, time for time

14.00: Tennis, ATP 250-turneringen Stockholm Open (hardcourt innendørs – 635.000 euro) fra Kungliga Tennishallen, første runde. Dette er den 52. utgaven av verdens eldste innendørsturnering med ATP-status, første gang arrangert i 1969. Casper Ruud var påmeldt her, men trakk seg fredag da det ble klart at han nå er kvalifisert for verdenstourfinalen i Torino senere i november. Deltakerlista toppes av Italias Jannik Sinner, som er førsteseedet og har fått walkover i første runde. Amerikaneren Marcos Giron ble slått ut av Casper Ruud i Paris, men forsøker igjen i Stockholm. I dagens første kamp møter han Peter Gojowczyk fra Tyskland. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 250-turneringen Stockholm Open, første runde: Andrea Vavassori (Italia) – Pavel Kotov (Russland). (Eurosport N)

18.00: Tennis, ATP 250-turneringen Stockholm Open, første runde: Elias Ymer (Sverige) – Frances Tiafoe (USA). (Eurosport N)

19.45: E-sport, Telia-ligaen, 9. runde: 777 – Foxed. (TV 2 Sport 1)

20.00: Tennis, ATP 250-turneringen Stockholm Open, første runde. Dagens siste kamp er oppgjøret mellom Denis Istomin (Usbekistan) og Filip Krajinovic (Serbia). (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Florida Panthers fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

01.30: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Pittsburgh Steelers – Chicago Bears fra Heinz Field. (Vsport +)

