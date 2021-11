Hovland-hopp på verdensrankingen etter turneringsseier – tangerer karrierebeste

Dermed tangerer Hovland sin egen karrierebeste på verdensrankingen. Sist han var inne blant topp ti var etter en sterk 14.-plass i golfturneringen i sommerens OL.

[ Viktor Hovland til topps i Mexico ]

Før turneringen i Mexico lå Hovland helt nede på 17.-plass. Så lavt på verdensrankingen hadde ikke Oslo-gutten vært siden han vant turneringen i Mexico for første gang for et snaut år siden.

Topp fem på verdensrankingen er fortsatt uendret, ettersom ingen av verdens fem beste golfspillere stilte i Mexico. Jon Rahm topper stadig rankingen, foran Collin Morikawa og tidligere verdensener Dustin Johnson.

Justin Thomas, som endte som nummer tre i turneringen i Mexico, går forbi Bryson DeChambeau på rankingen og ligger nå som nummer seks.

Espen Kofstad er nå neste beste nordmann på rankingen på en 301.-plass. Han går opp fra 309.-plass, mens Kristian Krogh Johannessen går motsatt vei fra 301.- til 309.-plass.