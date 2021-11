Uvaksinert NFL-stjerne koronasmittet – slår tilbake mot kritikerne

Quarterbacken må igjen forsvare eget standpunkt i vaksinedebatten. Den siste uken har kritikken i USA haglet etter at han fikk påvist koronasmitte som uvaksinert.

Tidligere i høst fikk Rodgers særlig mye oppmerksomhet da han hevdet å ha blitt immun mot covid-19 gjennom en alternativ behandlingsform. Noen måneder senere testet han positivt.

– Jeg er klar over at «woke»-folket har meg i siktet for tiden. Så før den siste spikeren slås inn i min cancel-kultur-kiste, vil jeg gjerne få noen misforståelser ut av verden. Det er mange løgner om meg der ute, sier Rodgers i radioprogrammet «The Pat McAfee Show».

Der forklarer NFL-stjernen at han har lest hundrevis av dokumenter om koronavaksiner, og at det lå til grunn for sitt valg om ikke å ta noen av dem. Underveis fant han også ut at han er allergisk mot enkelte av ingrediensene i vaksinene.

Ifølge NFLs regler skal uvaksinerte spillere som tester positivt på koronaviruset, isolere seg i ti dager før de vender tilbake på banen. Det betyr at Rodgers går glipp av Green Bay Packers’ oppgjør mot Kansas City Chiefs i helgen.