Lørdagens TV-sport, time for time

09.40: Motorsport, Suoercars championship fra Sydney i Australia. (Vsport3)

10.45: Motorsport, MotoGP, tredje treningsrunde foran Algarve International. Første runde kjøres 13.30. (Vsport3)

12.00: Fotball, spansk 1. divisjon kvinner (9. runde): Real Madrid – Rayo Vallecano fra Estadio Alfredo di Stefano. (Vsport1)

13.00: Fotball, 1. divisjon menn (28. runde): Grorud – Åsane fra Grorud Arctic Match. (Eurosport Pluss), KFUM Oslo – Sogndal fra KFUM Arena. (Eurosport Pluss). Grunnen til at disse to kampene spilles to timer før de andre er manglende lysstyrke på de to hjemmearenaene.

13.30: Golf, European Tours, Portugal Masters (1,5 mill. euro), europatour menn i Vilamoura. Det er ingen norske deltakere med her. (Viasat Golf)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (11. runde): Manchester United – Manchester City fra Old Trafford. Mye prestisje i potten i sesongens første byderby. (TV2 Sport Premium)

14.00: Tennis, ATP-turneringen Paris Masters, semifinaler. Casper Ruud spilte sin kvartfinale fredag ettermiddag. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (28. runde): Fredrikstad – Aalesund fra Fredrikstad stadion. (MAX). Bryne – Jerv, Raufoss – Strømmen, Stjørdals-Blink – HamKam, Ull/Kisa – Sandnes Ulf. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Bayern München – Freiburg fra Allianz Arena. (Vsport1), Wolfsburg – Augsburg fra Volkswagen-Arena. (Vsport+)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (11. runde): Chelsea – Burnley fra Stamford Bridge. (TV2 Sport Premium), Brentford – Norwich fra Brentford Community Stadium. (TV2 Sport Premium2)

16.25: Svømming, EM kortbane i Kazan, Russland, 5. dag: Finaleøkt fra 16.30, finaler (7): 100 m rygg kvinner, 200 m fri menn, 100 m butterfly kvinner, 200 m bryst menn, 200 m medley kvinner, 50 m butterfly menn, 4 x 50 m fri blandet lag. Semifinaler: 100 m medley menn, 50 m bryst kvinner, 50 m bryst menn, 100 m fri menn, 50 m butterfly kvinner, 200 m rygg menn. (NRK2)

16.45: Håndball, landslagsturnering menn i Trondheim Spektrum (2. runde): Norge – Nederland. Norge innledet turneringen med knepent tap for verdensmester Danmark torsdag. (TV2)

18.00: Motorsport, Formel 1, siste treningsrunde foran Mexicos Grand Prix fra Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexico by. (Vsport+)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (26. runde): Brann – Rosenborg fra Brann stadion. Hjemmelaget er involvert i en intens bunnstrid og må antagelig vinne hjemmekampene. (TV Norge), Sarpsborg 08 – Stabæk fra Sarpsborg stadion. (Eurosport N)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (11. runde): Brighton – Newcastle fra Falmer stadium. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): RB Leipzig – Borussia Dortmund fra Red Bull Arena. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning. (Vsport+)

19.03: Sykling, første konkurranse i høstens nyvinning innen sykkelsporten, Champions League i banesykling fra Mallorca. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (13. runde): Karlsruhe – Hamburg. (Vsport2)

20.33: Golf, PGA-turnering menn (7,2 mill. dollar) i Riviera Maya, Mexico med Viktor Hovland som tittelforsvarer. (Eurosport N)

20.45: Motorsport, Formel 1, kvalifisering til Mexicos Grand Prix fra Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexico by. (Vsport+)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Real Madrid – Rayo Vallecano fra Santiago Bernabeu. (TV2 Sport Premium)

22.03: Snooker, English Open, semifinale. (Eurosport 1)

23.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers - Carolina Hurricanes. (Vsport2)

00.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild. Bortelaget må fortsatt klare seg uten en koronasmittet Mats Zuccarello. (Vsport1)

02.00: Boksing, Canelo mot Plant fra MGM Grand Larsen Arena i Las Vegas. (Vsport+)

03.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames - New York Rangers. (Vsport1), Arizona Coyotes - Seattle Kraken. (Vsport2).

