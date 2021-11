Sport på TV fredag, time for time

10.45: Motorsport, roadracing. Første treningsrunde for MotoGP-klassen før søndagens Algarve Grand Prix i Portugal (VM-runde 17 av 18). (Vsport 3)

10.55: Triathlon, verdensserien. Sprint menn elite fra Abu Dhabi. (TV 2 Sport 2)

12.48: Snooker, English Open (405.000 pund). Kvartfinaler fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

12.55: Triathlon, verdensserien. Sprint kvinner fra Abu Dhabi. (TV 2 Sport 2)

13.00: Golf, Portugal Masters (1,5 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Vilamoura. Ingen norske er kvalifisert. Italieneren Nino Bertasio leder etter første dag. (Vsport Golf)

14.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters (hardcourt – 2,6 mill. euro) for menn, kvartfinaler. Første kvartfinale går mellom James Duckworth (Australia) og Hubert Hurkacz (Polen). (Eurosport N)

15.05: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen før Algarve Grand Prix i Portugal. (Vsport 3)

16.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn. I andre kvartfinale får vi se verdensener Novak Djokovic (Serbia) som gikk direkte til kvartfinale da motstanderen trakk seg i går. Han møter Taylor Fritz fra USA. (Eurosport N)

16.25: Svømming, EM kortbane. Fjerde dag fra Kazan, Russland. Stina Kajsa Colleou fra Lambertseter satte norsk rekord på 200 meter bryst i går, men misset finalen med elleve hundredeler. Heller ingen andre norske er kvalifisert til kveldens finaler. Markus Lie var nærmest og står som andre finalereserve på 100 meter rygg. Fire norske svømmere skal imidlertid ut i semfinaler i kveld etter forsøksheatene i morges: Ingeborg Vassbakk Løyning, Jenny Halden, Malene Rypestøl og Nicholas Lia. Sistnevnte satte norsk rekord på 50 meter butterfly. Finaleøvelser: 200 m medley menn, 100 m fri kvinner, 100 m rygg menn, 200 m bryst kvinner, 200 m butterfly menn, 50 m rygg kvinner og 1500 m fri kvinner. (NRK 2)

18.30: Motorsport, formel 1. Første trening før søndagens Mexico City Grand Prix (VM-runde 18 av 21). (Vsport 1)

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 15. runde: Viborg FF – FC Nordsjælland fra Energi Viborg Arena. Stortalentet Andreas Schjelderup (17) med fortid i Bodø/Glimts ungdomsavdeling har en offensiv rolle for gjestene og har nærmest vært en sensasjon siden han debuterte på dansk toppnivå i februar i år. (Vsport 3)

19.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn. Tredje kvartfinale er oppgjøret mellom det useedede hjemmehåpet Hugo Gaston og andreseedede Daniil Medvedev (Russland). (Eurosport N)

20.03: Golf, Mayakoba Classic (7,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Riviera Maya i Mexico. Viktor Hovland gikk åpningsdagen i går fire slag under par og er på skuddhold i turneringen der han er tittelforsvarer. Han ligger på en delt 20.-plass, men det er tett foran ham på lista. Amerikaneren Matthew Wolf fikk opp en klaffrunde og leder, hele 10 slag under par. Hovland starter sin andre runde klokka 13.50 norsk tid i samme trio som i går – med Patrick Reed (USA) og Lucas Herbert (Australia). (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 11. runde: FSV Mainz – Borussia Mönchengladbach fra Opel Arena. Mainz har fått to seire igjen etter tre strake tap og holder så vidt femteplassen som gir spill i Europaligaen. Gladbach er blant klubbene som jager bakfra og har bare ett tap på de siste fem. (Vsport 1)

20.55: Fotball, engelsk FA-cup, 1. runde: AFC Sudbury – Colchester United fra King’s Marsh Stadium. (Vsport 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 11. runde: Southampton – Aston Villa fra St. Mary’s Stadium. Bare Norwich scorer færre mål i PL enn «Saints» og Moi Elyounoussi, men klubben har likevel kommet igjennom tre viktige kamper mot rivaler på nedre halvdel nå med sju poeng (2-1-0). Aston Villa har tapt fire av sine fem siste og ramlet til poenget og plassen bak Southampton, så dette oppgjøret er viktig for begge. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 13. runde: Athletic Bilbao – CF Cádiz fra Estadio San Mamés. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 15. runde: SD Huesca – CD Leganés fra Estadio El Alcoraz. (TV 2 Sport Premium 2)

19.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn. I den siste kvartfinalen får vi endelig se Casper Ruud. Han møter den meget sterke tyskeren Alexander Zverev. Dette blir en reprise på kvartfinalen i Cincinnati tidligere i høst, der Ruud tapte klart i to strake sett. Det er eneste gang de to har møtt hverandre. Men denne gangen kan nordmannen senke skuldrene litt: Han er allerede klar for sesongens store mål – ATP-finalene i Torino senere denne måneden. (Eurosport N)

22.00: Motorsport, formel 1. Andre trening før søndagens Mexico City GP. (Vsport +)

00.00: Motorsport, Nascar Truck Series fra Phoenix Raceway. (Vsport 3)

01.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks fra Canada Life Centre. (Vsport 2)

02.30: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – New York Rangers fra Rogers Place. (Vsport 1)

