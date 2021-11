Hovland i delt ledelse i PGA-turneringen i Mexico

Dermed er tittelforsvareren godt plassert foran de to siste rundene i turneringen han vant i 2020.

Hovland startet fredagen på hull nummer ti og gikk de tre første hullene på par. Deretter ble det birdie på hull 13, 15 og 18. De øvrige hullene på første halvdel gikk han på par.

De neste ni startet nærmest på verst tenkelig vis. På hull nummer én pådro han seg en dobbeltbogey etter å ha havnet i buskene. Nordmannen slo imidlertid mesterlig tilbake med birdier på hull nummer to, fire, fem, sju og ni.

Nordmannen gikk fredagens åpningsrunde på fire slag under par, og han er dermed ti slag under par etter to runder.

Hovland deler ledelsen sammen med sin tidligere skolekamerat Matthew Wolff og hjemmehåpet Carlos Ortiz. Wolff har imidlertid ikke gått ut på runde nummer to ennå.

[ Hovland med solid åpning i tittelforsvaret ]