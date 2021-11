Sport på TV torsdag, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters (hardcourt – 2,6 mill. euro) for menn, tredje runde. Casper Ruud spiller sin åttedelsfinale i dag, kampen går ca 19.30 som siste singelkamp på en av sidebanene. På centre court går første oppgjør mellom Dominik Köpfer (Tyskland) og Hubert Hurkacz (Polen). (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, tredje runde. Andre åttedelsfinale på centre court er kampen Cameron Norrie (Storbritannia) – Taylor Fritz (USA). (Eurosport N)

13.48: Snooker, English Open (405.000 pund). Fjerde dag fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, tredje runde. Verdensener Novak Djokovic (Serbia) bør avansere greit til kvartfinale når han møter Gaël Monfils (Frankrike)? (Eurosport N)

16.25: Svømming, EM kortbane. Tredje dag fra Kazan, Russland. Henrik Christiansen fra Lambertseter SK fikk en litt sur fjerdeplass på 400 meter fri tirsdag, men får en ny sjanse i dag på den lengste distansen 1500 meter. Han kvalet inn som sjuendemann av de åtte finalistene i går. Stina Kajsa Colleou (200m bryst), Markus Lie (100 m rygg) og Ingeborg Vassbakk Løyning (50 m rygg) tok seg alle videre fra sine forsøk torsdag morgen. Alle tre svømmer semifinaler i ettermiddag og kveld. Finaleøvelser: 200 m rygg kvinner, 50 m fri menn, 200 m butterfly kvinner, 100 m medley kvinner, 1500 m fri menn, 100 m bryst menn, 4 x 50 m medley kvinner. (NRK 2)

17.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, tredje runde. Siste åttedelsfinale i det som kan kalles dagøkta er oppgjøret Grigor Dimitrov (Bulgaria) mot Alexander Zverev (Tyskland). (Eurosport N)

18.15: Håndball, landslagsturneringen Gjensidige Cup for menn, 1. runde: Norge – Danmark fra Trondheim Spektrum. Norge med Kiel-proffene Harald Reinkind og Sander Sagosen i spissen møter tøff motstand når de spiller på norsk grunn igjen for første gang på nesten to år. Først verdensmester Danmark i kveld, deretter Nederland og OL-mester Frankrike lørdag og søndag. (TV 2)

18.45: Fotball, UEFAs Europaliga, 4. runde gruppe B: AS Monaco – PSV Eindhoven fra Stade Louis II (Vsport 3). Gruppe C: Legia Warszawa – SSC Napoli fra Wojska Polskiego Stadion. Legia tapte 0–3 i Napoli, men leder likevel gruppa før denne (Vsport 2). Gruppe D: Olympiakos – Eintracht Frankfurt fra Georgios Karaiskakis Stadion i Pireus. Avgjørende toppoppgjør. Jens Petter Hauge har fått spilletid for Frankfurt i de sju siste kampene, men bare tre minutter da de vant hjemmekampen 3–1 (Vsport +). Gruppe H: KRC Genk – West Ham United fra Luminus Arena. Tøff hjemmekamp for Kristian Thorstvedt og Genk. Lagkamerat Simen Juklerød (eks VIF) har stort sett vært skadd siden i sommer og spiller neppe. West Ham vant 3–0 i London. (Vsport 1)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 17. runde: Vålerenga – Storhamar fra Jordal Amfi. (TV 2 Sport 2)

19.00: Håndball, landskamp menn: Sverige – Polen fra Malmö. (SVT2)

19.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, tredje runde. Casper Ruud har tilsynelatende vært heldig som slipper å møte sin flerfoldige banemann Diego Schwartzman her. Argentineren ble slått ut i 2. runde i går av Marcos Giron (28), så den useedede amerikaneren blir Ruuds motstander i kveld. De to har aldri møtt hverandre før, men Giron holder en 57.-plass på ATP-rankingen, mens Ruud er nummer åtte. Kampen går på en av sidebanene, tennishallen i Bercy. Ruud har prøvd underlaget og mener det passer ham bra. (Eurosport N)

20.00: Golf, Mayakoba Classic (7,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Riviera Maya i Mexico. Viktor Hovland er tilbake i turneringen han vant i fjor. Han starter sitt tittelforsvar klokka 18.30 norsk tid i en trio med Patrick Reed (USA) og Lucas Herbert (Australia). (Eurosport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Conferenceliga, 4. runde gruppe C: AS Roma – Bodø/Glimt fra Olympiastadion. Etter nedsablingen av Roma på Aspmyra (6–1) for to uker siden har ustoppelige Glimt også tatt et solid grep om seriegullet her hjemme. Men trener Kjetil Knutsen vet godt at det sitter en revansjelysten José Mourinho i Roma, som neppe undervurderer Glimt én gang til. Nå kommer Glimt til å møte et toppet Roma-lag og de må gjøre det med en skaderammet stall. Siste på usikker-lista er venstreback Fredrik Bjørkan, der ankeret Patrick Berg står fra før (Viasat 4). Gruppe G: Tottenham – Vitesse Arnhem fra Tottenham Hotspur Stadium i London. Spurs tapte bortekampen 0–1 og trenger sårt seier her. Kanskje får de det når den ekstremt upopulære manageren Nuno Espirito Santo er sendt på dør og er erstattet av Antonio Conte? (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, 4. runde gruppe C: Leicester City – Spartak Moskva fra King Power Stadium. Leicester vant knepent 4–3 i Moskva, men er fortsatt i poengnød (Vsport 2). Gruppe E: Olympique Marseille – Lazio fra Stade Vélodrome. 0–0 i Roma sist for to klubber som slåss med Galatasaray om avansement (Vsport 3). Gruppe G: Bayer Leverkusen – Real Betis fra BayArena. Ren gruppefinale etter 1–1 i Sevilla for to uker siden. (Vsport +)

21.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, tredje runde. Dagens siste åttedelsfinale går på center court, der Carlos Alcaraz (Spania) skal opp mot Hugo Gaston (Frankrike). (Eurosport N)

00.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – Detroit Red Wings fra TD Garden (Vsport 1). Florida Panthers – Washington Capitals fra FLA Live Arena i Sunrise. (Vsport 2)

01.20: Amerikansk fotball, NFL: Indianapolis Colts – New York Jets fra Lucas Oil Stadium. (Vsport +)

03.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Buffalo Sabres fra Climate Pledge Arena. (Vsport 1)

03.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – St. Louis Blues fra SAP Center. (Vsport 2)

