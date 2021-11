Hovland foran tittelforsvaret: – Det er heftig

– Det er kult å kunne forsvare en tittel. Det er første gang. Jeg fikk ikke gjort det i Puerto Rico forrige gang, så jeg er glad for å være her, sa Hovland under tirsdagens pressekonferanse i Mexico.

Hovland er ranket som nummer 17 i verden og har vunnet to turneringer på PGA-touren. Den ene kom i nettopp denne turneringen i 2020, da han vant med en birdie på siste hull.

Nå er han en av de største favorittene til seier i en turnering der flere store kanoner er med – Justin Thomas, Brooks Koepka, Scottie Scheffler, Billy Horschel, Tyrrell Hatton, Tony Finau og Abraham Ancer som de største utfordrerne.

Lenge siden topplassering

Han har hatt noen uker med svake resultater. Det er over to måneder siden han sist var topp ti i en turnering.

– Jeg føler jeg har spilt mye bedre enn hva resultatene tilsier, men det er sånn spillet er. Jeg føler jeg putter veldig bra, og jeg har tatt noen steg rundt greenene, så hvis jeg slår ballen som jeg pleier, bør det bli noen birdier denne uken, sa Hovland.

– Jeg mener at han er soleklart den største favoritten til å vinne hele greiene. Han kommer dit med en veldig god følelse og er uthvilt etter to uker uten konkurranse, også kommer han til «kjente» trakter. Han har ikke noe press på seg heller, så han kan nærmest gå og nyte underveis., sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud til Nettavisen.

Femte gang

24-åringen har fått med seg kommentaren fra Haugsrud og setter pris på den.

– Jeg har jo lyst til å si at jeg føler meg veldig bra, og hvis jeg spiller bra så forventer jeg å være helt der oppe. Det er veldig mange andre gode spillere her denne uka, så jeg får konsentrere meg om mitt eget spill og se hva det vil gi av resultater. Jeg kan ikke kontrollere så mye annet, forteller Hovland til Nettavisen.

Dette blir femte gang Hovland spiller på Mayakoba. Tidligere har han spilt tre PGA-turneringer og én amatørturnering. At han kjenner banen godt er en fordel, tror han selv.

– Banen krever presise slag, men er ikke den lengste. Det gjelder derfor å treffe fairways og ha gode jernslag, som jeg føler har hjulpet meg før. De store missene kommer til å få deg i trøbbel, for det er mye tett regnskog rundt omkring.

Hovland slår ut 18.30 torsdag og går ut i gruppe med Lucas Herbert, som vant sin første turnering forrige helg, og Patrick Reed, nummer 22 i verden.

