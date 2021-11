Sport på TV onsdag, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters (hardcourt – 2,6 mill. euro) for menn, andre runde. Casper Ruud slo ut kasakhstaneren Alexander Bublik langt på natt til onsdag og spiller sin kamp i tredje runde torsdag. Dagens første kamp på center court går mellom franskmannen Hugo Gaston og Pablo Carreno Busta fra Spania. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, andre runde. På hovedbanen møtes Grigor Dimitrov (Bulgaria) og Karen Khatsjanov (Russland). (Eurosport N)

13.48: Snooker, English Open (405.000 pund). Andre runde fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, andre runde. Tredje kamp på center court er oppgjøret mellom tredjeseedede Stefanos Tsitsipas (Hellas) og Alexei Popyrin (Australia). (Eurosport N)

16.00: Fotball, UEFAs ungdomsliga (U19): Liverpool – Atlético Madrid. (TV 2 Sport 1)

16.25: Svømming, EM kortbane fra Kazan, Russland, andre dag. Tomoe Zenimoto Hvas (21) fra Bærumsvømmerne knuste sin egen norske rekord med 49,22 i semifinalen på 100 meter butterfly i går. Han vant sitt heat og er selvfølgelig klar for dagens finale. Finaleøvelser: 50 m fri kvinner, 50 m rygg menn, 100 m bryst kvinner, 100 m butterfly menn, 800 m fri kvinner og 4 x 50 m medley menn. (NRK 2, SVT1)

17.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, andre runde. Så langt på dag kan programmet ha noen forskyvninger, men oppsatt kamp på center court er det helfranske oppgjøret mellom Adrian Mannarino og Gaël Monfils. (Eurosport N)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 4. runde gruppe D: Real Madrid – Sjakhtar Donetsk fra Santiago Bernabeu (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe B: AC Milan – FC Porto fra Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) i Milano. AC Milan slåss helt i toppen i Serie A, der bare målforskjellen holder dem bak Napoli. Mesterligaen har derimot så langt vært et sørgelig kapittel, med tre strake tap og smultring i poengraden. Men nå er i hvert fall 40-åringen Zlatan Ibrahimovic tilbake for fullt etter å ha vært skadd siden mai. Svensken scoret, lagde straffe og fikk en scoring offside-annullert da Milan slo Roma 2–1 borte søndag. I går ble han også tatt ut i Sveriges tropp til høstens siste VM-kvalifiseringskamper. (TV 2 Sport Premium)

19.15: Håndball, Eliteserien kvinner, 9. runde: Vipers Kristiansand – Storhamar fra Aquarama. (TV 2 Sport 2)

19.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, andre runde. Kveldsøkta starter med tyskeren Alexander Zverev mot Dusan Lajovic fra Serbia. (Eurosport N)

19.48: Snooker, English Open. Andre runde fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 16. runde: Blackburn Rovers – Fulham fra Ewood Park. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 4. runde gruppe A: Manchester City – Club Brugge fra Etihad Stadium. Vinner City denne er avansementet langt på vei sikret (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe B: Liverpool – Atlético Madrid fra Anfield. Kanskje kveldens største oppgjør, der Liverpool har dundret på med tre seire og også slo de spanske mesterne 3–2 borte. En ny seier her sikrer avansement, men historisk har «The Reds» bare vunnet tre av 12 kamper i mesterligaen mot spansk motstand hjemme. Liverpool-boss Jürgen Klopp har heller aldri ledet laget til fire strake triumfer i denne turneringen (TV 2 Sport Premium). Gruppe C: Borussia Dortmund – Ajax fra Signal Iduna Park. Dortmund har noe å hevne her, etter 0–4 i Amsterdam sist. Men makter de det, eller er forsvarsspillet rett og slett ikke godt nok mot de sterke offensive kvalitetene til Ajax? Erling Braut Haaland er fortsatt ute med sin hofteskade. (TV 2 Sport 1)

21.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, andre runde. Dagens siste kamp på center court går mellom Ilja Ivasjka (Hviterussland) og Daniil Medvedev (Russland). Medvedev er seedet som nummer to i turneringen. (Eurosport 2)

01.30: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes fra United Center. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets fra Ball Arena i Denver. (Vsport 2)

