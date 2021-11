Sport på TV tirsdag, time for time

11.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters (hardcourt – 2,6 mill. euro) for menn. De siste kampene i første runde går utover dagen og åpner med Canadas Felix Auger-Aliassime mot Gianluca Mager (Italia). Andre runde med Casper Ruud starter i kveld. Han møter Alexander Bublik fra Kasakhstan. Nye sendinger kl. 13.00, 15.00, 17.00 og 19.30. (Eurosport N)

13.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, første runde. Aktuelle kamper er Pierre-Hugues Herbert (FRA) – Carlos Alcaraz (SPA), Karen Katsjanov (RUS) – Mikael Ymer (SWE) og Filip Krajinovic (SRB) – Reilly Opelka (USA). (Eurosport N)

13.48: Snooker, English Open (405.000 pund). Andre dag fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, UEFAs ungdomsliga (U19): Atalanta – Manchester Utd. (TV 2 Sport 1)

15.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn, første runde. På center court møtes Grigor Dimitrov (Bulgaria) og Richard Gasquet (Frankrike). (Eurosport N)

16.25: Svømming, EM kortbane fra Kazan, Russland, første dag. Finaleøvelser: 400 m medley kvinner, 400 m fri menn, 4 x 50 m fri kvinner, 4 x 50 m fri menn. Elleve norske utøvere deltar i mesterskapet, med Henrik Christansen fra Lamberseter i spissen. Han jakter revansj for en skuffende OL-innsats i sommer. (NRK 2, SVT1)

17.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn. Siste kamp i første runde på center court er oppgjøret mellom Miomir Kecmanovic (Serbia) og Gael Monfils fra Frankrike. (Eurosport N)

18.45: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 4. runde gruppe G: VfL Wolfsburg – FC Salzburg fra Volkswagen Arena. Østerrikerne leder, Wolfsburg er sist og trenger desperat en seier (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe H: Malmö FF – Chelsea fra Malmö (Eleda) Stadion. MFF og spissen Jo Inge Berget har fått en marerittstart i den tøffe gruppa: Null poeng, null mål og 11 baklengs på de tre første kampene. Chelsea vant 4–0 i London sist og gir neppe ved dørene i Skåne, heller. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Fotball, spansk La Liga 2, 14. runde: Sporting Gijon – Almería fra Estadio El Molinón. Almería er ligaleder, Gijon nummer seks. (TV 2 Sport 2)

19.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Paris Masters for menn. Her starter andre runde med turneringens førsteseedede spiller, serberen Novak Djokovic. Han møter Marton Fucsovics fra Ungarn. Når dette er over gjør endelig Casper Ruud sin inntreden i turneringen mot Alexander Bublik fra Kasakhstan. Ruud har møtt Bublik to ganger i ATP-sammenheng og vunnet begge, på hardcourt i St. Petersburg for to år siden og på grus i Madrid Masters i sommer.

19.48: Snooker, English Open (405.000 pund). Andre dag fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 16. runde: Luton Town – Middlesbrough fra Kenilworth Road. Boro-manager Neil Warnock, som fyller 73 år 1. desember, setter ny rekord i engelsk fotball i kveld. Han er sjef på benken i sin kamp nummer 1.602! Det har ingen andre klart før ham, men så har han også vært manager for 16 forskjellig klubber i en periode på over 40 år. Han har vært to perioder i London-klubbene Crystal Palace og Queens Park Rangers. (Vsport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, 4. runde gruppe H: Juventus – Zenit St. Petersburg fra Allianz Stadion i Torino. «Juve» leder gruppa med full pott (TV 2 Sport Premium). Gruppe E: Bayern München – Benfica fra Allianz Arena. Bayern har tre seire og 12–0 i mål. De slo Benfica 4–0 i Lisboa sist (TV 2 Sport Premium 2). Gruppe F: Atalanta – Manchester United fra Gewiss Stadion i Bergamo. Med to godt voksne karer på topp knuste United Tottenham 3–0 borte i PL i helgen. Både Cristiano Ronaldo (36) og Edinson Cavani (34) scoret. Nå er oppgaven til manager Ole Gunnar Solskjær å stoppe et Atalanta som søker revansj for 2–3 på Old Trafford sist. (TV 2 Sport 1)

00.00: Ishockey NHL: Toronto Maple Leafs – Vegas Golden Knights fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

01.00: Ishockey NHL: Minnesota Wild – Ottawa Senators fra Xcel Energy Center i St. Paul. Minnesotas Mats Zuccarello har fått påvist covid-smitte og må fortsatt være i karantene. Klubben tapte sine to første kamper uten nordmannen, som i beste fall må stå over tre til. (Vsport 1)

03.00: Ishockey NHL: Vancouver Canucks – New York Rangers fra Rogers Arena. (Vsport 2)

