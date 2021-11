Cupfinalen i fotball for menn blir 30. april – kan bli cup over to år også neste sesong

Cupfinalen som vanligvis spilles i november, blir denne sesongen flyttet til neste vår. Den skal spilles 30. april, opplyste fotballpresident Terje Svendsen tirsdag.

– Det betyr at vi spiller cupen 2021 over to kalenderår. Det er også sannsynlig at vi trenger to år for cupen neste sesong. Oppstart neste sesong er med cupkamper 12. mars og siste seriekamper 13. november, sier Svendsen.

Han viste blant annet til at VM i fotball skal avholdes på vinterhalvåret og dermed kan gjøre det vanskelig å strekke sesongen.

Fotballpresidenten sa også at NFF planlegger et besøk til Qatar i desember.

– Det er en ren oppfølging av det nordiske initiativet vi har hatt tidligere, sier Svendsen.

