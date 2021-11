Alle skal høres om VAR

Styret i Norges Fotballforbund (NFF) har vedtatt at VAR (videoassistert dømming) innføres i Eliteserien og i sluttspillet i kvinnenes Toppserie fra 2023.

– Dette kan styret vedta fordi det handler om omdisponering av midler, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt til Dagsavisen.

Supporterne skal med

Nå skal det nedsettes et utvalg som skal finne ut hvordan den norske VAR-modellen skal fungere. I det utvalget vil man også ha supporterne med. Kritikken fra VIF-supporterne var at de ikke ble tatt med i prosessen da Vålerenga som klubb skulle si ja eller nei til innføringen av VAR. VIF landet på et ja.

Årlig kostnad er stipulert til 15–20 millioner kroner. Hvordan kostnadene skal fordeles, blir også en del av utredningen.

Fra 2023 har TV2 overtatt rettighetene til norsk toppfotball og de kan også bli med som leverandør.

Systemet har hatt mange barnesykdommer, men nå har mange nasjoner innført det med forskjellige modeller.

– Det er opp til hver enkel nasjon å utvikle sin modell. Det handler om teknikk og økonomi. Det er viktig at vi lytter til de erfaringene som er gjort fra andre ligaer, sier Bjerketvedt.

Må utdanne dommere

Fotballpresident Terje Svendsen har fått med seg alle protestene fra supporterne, han sier han lytter til den, men mener norsk fotball ikke har noe valg.

– Dette er kommet for å bli internasjonalt, og vi trenger også å utdanne dommere som behersker teknologien. Så må det nye utvalget finne ut av hvilken modell Norge skal ha. Det finnes ingen internasjonal standard for dette, sa Svendsen på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal.

NFF har samarbeidet med Norsk Toppfotball (NTF) i dette spørsmålet.

I oktober var det overveldende flertall for å innføre videodømming i Eliteserien under en avstemming blant de 32 medlemsklubbene i Norsk Toppfotball. Bare Lillestrøm stemte imot.

Ikke mållinjeteknologi

Bjerketvedt sier imidlertid at de ikke vurderer mållinjeteknologi.

– Foreløpig så er det VAR som er på agendaen hos oss. Vi vurderer ikke mållinjeteknologi nå. For det første er det veldig kostbart, for det andre er det ikke det aller viktigste, sier han.

Det er sjelden det oppstår slike situasjoner som på Intility sist søndag da Vålerenga hadde en scoring som var inne i mål, men som dommerteamet ikke fikk med seg.

I Toppserien for kvinner er det økonomiske grunnlaget dårligere og i den øverste serien blir det innført sluttspill fra og med neste år. Det er kun i sluttspillet VAR-teknologien vil bli brukt der.

Det er foreløpig ingen planer å innføre dette i lavere divisjoner.





FAKTA

* VAR står for Video Assistant Referee og er et støttesystem for å unngå feilaktige dommeravgjørelser i fotball.

* Systemet ble for første gang brukt i et internasjonalt mesterskap i VM for menn i 2018, men ble utprøvd for første gang i Æresdivisjonen i Nederland i 2012-13-sesongen.