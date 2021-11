Comeback i Oslo Grand Prix Noralf Pallin Brækken (64) holder til på Melhus i Gauldalen og vunnet flere store seire med sine varmblodshester. Mange vil huske fenomenet Shan Rags, som var Norges beste for over 20 år siden, men på vårt bilde vinner Brækken Oslo Grand Prix i 2018 med Evil Enok M.E. I kveld kjører han den lovende kaldblodstreåringen Tustna Svarten (V65-1) hjemme på Leangen og vi bankerspiller. (Eirik Stenhaug/Equus media/NTB)