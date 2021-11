Nuno Espírito Santo ferdig som Tottenham-trener

Det bekrefter London-laget mandag. Avgangen skjer to dager etter at Tottenham tapte 0-3 for Manchester United i egen storstue.

Forestillingen der ble i etterkant hardt kritisert i britiske medier. De liljehvite maktet ikke å få ett eneste skudd på mål, og det ble etter hvert en utrivelig stemning på tribunene.

Tottenham-fansen ga klart uttrykk for hva de mente om prestasjonen. De buet blant annet mot Santos taktiske valg underveis i kampen.

Var ikke førstevalget

London-klubben brukte i sommer lang tid på å lande en erstatter for José Mourinho, som i april fikk sparken etter 17 måneder i jobben. Santo skal ha vært et godt stykke ned på Tottenhams kandidatliste, men den tidligere målvakten endte likevel opp med å bli ansatt.

Han ledet Spurs til tre strake 1-0-seirer i Premier League-starten. Allerede da fikk 47-åringen kritikk for å stå for en kjedelig spillestil, og Tottenham har siden framstått svært tamt. Det til tross for at laget har angrepsstjerner som Harry Kane og Son Heung-min.

Svakt

Santo stoppet på fem seirer og fem tap i Premier League. På disse kampene greide Tottenham kun å score ni mål. Det holder til en 8.-plass og 15 poeng på tabellen.

Heller ikke i conferenceligaen har Spurs levert som forventet. Der står de med fire poeng etter tre kamper. Torsdag kommer nederlandske Vitesse på besøk til Nord-London.

Nuno Espírito Santo fikk mye ros for jobben han gjorde i Wolverhampton. Han lyktes med å etablere laget i Premier League, men partene skilte lag etter 2020/21-sesongen.

