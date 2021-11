HamKam snudde til seier – opprykket til Eliteserien så godt som sikret

Det er ni poeng fra HamKam ned til Jerv med like mange poeng igjen å spille om. HamKam har suverent bedre målforskjell. På Briskeby kunngjorde speakeren at opprykket er klart og spillerne jublet hemningsløst.

– Det er fantastisk. Jeg er stolt av gutta som har stått på i hele sesongen. Vi skal vinne de tre siste kampene også, sa HamKam-trener Kjetil Rekdal.

Serieleder HamKam snudde til 2-1-seier etter å ha havnet under hjemme mot Raufoss. Seieren gjør at HamKam har en halv fot i Eliteserien og kan sikre opprykket definitivt i neste kamp mot Stjørdals-Blink.

Nicolai Fremstad ga Raufoss ledelsen etter en corner kort tid ut i andre omgang, men HamKam snudde kampen på fire minutter. Først scoret Aleksander Melgalvis da han fikk stå alene etter en brytekamp på en corner etter en time, før Morten Bjørlo la på til 2–1 på halv volley like etter.

[ Njie med perlescoring da Kåffas vonde rekke ble brutt ]

HamKams Steinar Strømnes fikk rødt kort etter 73 minutter.

Jerv på tredjeplass skuffet, men fikk med seg ett poeng og 0–0 fra kampen mot Grorud. Fredrikstad kan nå best bli nummer to. Det er klart etter at det ble 1-2-tap hjemme mot Sandnes Ulf. FFK er tre poeng bak Jerv.

KFUM meldte seg på i kampen om opprykkskvalifisering med 3-1-seier over Ranheim og er på sjuendeplass, poenget bak Åsane på den siste kvalikplassen. Åsane vant på sin side 2-1 over Bryne.

Runden ble preget av at Sogndals Emil Pálsson kollapset på banen mot Stjørdals-Blink.

[ Sogndal-spiller kollapset på banen i 1. divisjon – hentet med luftambulanse ]