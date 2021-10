Zaha utsatt for rasisme: – Snakk til meg når dere tar det seriøst

Zaha var involvert i det meste som skjedde i oppgjøret. Han satte først inn 1-0-scoringen, før han ble felt da Aymeric Laporte så det røde kortet. Han var også tredje sist på ballen da Conor Gallagher hamret inn 2-0-scoringen.

I etterkant har den ivorianske stjernevingen mottatt flere hatmeldinger på sin Instagram-konto.

«Jeg sier ikke dette for å få masse støtte og sympati. Jeg er ikke her for å høre masse vås om at problemet må fikses, uten at det blir gjort noe for å fikse det», skriver han.

Han mener det har gått så langt at det å bli utsatt for rasisme i hverdagen ikke lenger er uvanlig, og legger til at han nå ser på det som noe han må gjennom.

«Jeg bryr meg ikke om å bli utsatt for rasisme lenger, for det kommer med jobben. Men jeg er svart og stolt», skriver han videre.

«Snakk til meg når dere tar disse problemene seriøst», avslutter han, mens han sikter til sosiale medier-selskapene.

Kantspilleren var den første svarte spilleren til å gå ut mot knemarkeringen Premier League-lagene gjør før kamp. I etterkant av drapet av George Floyd i Minnesota i USA i 2020, har spillerne gått ned på kne for å markere motstand mot rasisme.

– Jeg føler det bare har blitt en del av kamprutinen, og at det ikke har noe å si om vi står eller kneler. Mange av oss blir fortsatt hetset, har Zaha sagt om hvorfor han blir stående.

