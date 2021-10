Sterk borteseier for Deilas New York City FC mot Nevilles Inter Miami

Neville startet med både Blaise Matuidi, som har vunnet Ligue 1 fire ganger med PSG, Serie A tre ganger med Juventus og VM-gull med Frankrike, samt Gonzalo Higuaín, som har tre La Liga-titler med Real Madrid, tre Serie A-titler med Juventus og en Europa League-tittel med Chelsea.

Likevel hjalp det ikke mot Deila og co., som tok tre sterke bortepoeng lørdag. Valentin Castellanos scoret to av målene for New York-laget i det som var deres tredje strake seier. I tillegg er laget ubeseiret på fire kamper mot Inter Miami, som ble en del av MLS i 2020.

Talles Magno fastsatte sluttresultatet til 3-1 på tampen.

New York City FC er nå nummer tre i MLS’ østre avdeling, der topp sju går til sluttspill. De avslutter grunnserien mot Jakob Glesnes’ Philadelphia Union neste søndag. Den gode formen de siste ukene gjør at Deila og co. er garantert en sluttspillsplass.