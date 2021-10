Søndagens TV-sport, time for time

11.20: Hopp, NM normalbakke i Midtstubakken (HS106): Lagkonkurranse (kretslag) 11.30/13.50. (NRK1)

12.03: Motorsport, VM i motocross, 1. runde av MX2 fra Garda i Italia. (Eurosport N)

12.00: Fotball, spansk eliteserie kvinner, 8. runde: FC Barcelona – Real Sociedad fra Ciudad Deportiva Joan Gamper i Sant Despi. Norges landslagskaptein Caroline Graham Hansen er tilbake i klubbhverdagen her. (Vsport 3)

12.15: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 11. runde: Sparta Rotterdam – Feyenoord. (Vsport2)

12.20: Amerikansk fotball, EM-finale: Sverige – Italia fra Malmö. (SVT 1)

13.00: Fotball, skotsk Premier League menn, 12. runde: Motherwell – Rangers. (Vsport1)

13.55: Håndball, tysk Bundesliga menn, 9. runde: Göppingen – Flensburg-Handewitt fra EWS Arena. Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød spiller for Flensburg. (Vsport +)

14.00: Tennis, ATP-turneringen ATP 500 fra Wien. Finale. Amerikanske Francesco Tiafoe kom overraskende til finalen der han møter tyske Alexander Zverev. Ved at usendte Tiafoe kom til finalen holder Casper Ruud fortsatt 7. plassen på rankingen som vil gi ham plass i tour-finalen i Torino i midten av november. (Eurosport N)

14.00: Fotball, spansk La Liga, 12. runde: Cadiz – Real Mallorca. (TV 2 Sport Premium)

15.00: Fotball, NM kvinner, finale på Ullevaal stadion: Sandviken – Vålerenga. VIF er tittelforsvarer og er i sin tredje finale på rad. Sandviken, som etter hvert skal skifte navn til Brann, er i posisjon til å ta the double, slik VIF gjorde i fjor. (NRK1)

15.00: Fotball, Premier League, 10. runde: Norwich– Leeds United. Et realt bunnoppgjør der hjemmelaget jakter sin første seier, mens Leeds vil ha sin andre. (TV2 Sport Premium)

15.03: Motorsport, VM i motocross, 2. runde av MXGP fra Garda i Italia. (Eurosport N)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 10. runde: Augsburg – VfB Stuttgart. (Vsport1)

15.45: Håndball, Eliteserien kvinner, 9. runde: Molde HK – Sola. (TV 2 Sport 2)

15.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 9. runde: Lemgo Lippe – Füchse Berlin. (Vsport+)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 10. runde: Aston Villa – West Ham fra Villa Park. West Ham er helt oppe på 4.-plass, sju poeng foran dagens verter. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 10. runde: Bor. Mönchengladbach – Bochum. (Vsport1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 25. runde: Strømsgodset – Molde fra Marienlyst stadion i Drammen. (TV Norge). Bodø/Glimt – Sandefjord, Odd – Mjøndalen, Stabæk – Haugesund, Viking – Sarpsborg 08. Enkeltkamper på Eurosport Pluss. (Eurosport N)

18.00: Amerikansk fotball, NFL: Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers. (Vsport+)

18.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Arizona Coyotes. (Vsport 2)

18.03: Golf, PGA-turneringen Bermuda Championship, fjerde dag. (Eurosport 1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 25. runde: Vålerenga – Brann fra Intility Arena. Brann er under konstant press igjen etter tapet for Viking torsdag, mens Vålerenga gikk på en smell (1–2) for Sarpsborg samme kveld. Dagens andre duell Oslo – Bergen i fotball etter at jentene til VIF og Sandviken har spilt cupfinale noen timer før. (TV Norge)

21.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Montreal Canadiens. (Vsport1)

21.25: Amerikansk fotball, NFL: New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers. (Vsport+)

00.20: Amerikansk fotball, NFL: Minnesota Vikings – Dallas Cowboys. (Vsport+)

02.15: Baseball, USAs Major League, finale 5. kamp: Atlanta Braves – Houston Astros. (Vsport1)