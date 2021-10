Lehne Olsen med nytt mål da Rosenborg ble ydmyket av Lillestrøm på Lerkendal

Rosenborg så lenge ut til å ta tre poeng, men enorm snuoperasjon fra Lillestrøm i andre halvdel av den andre omgangen sikret tre poeng for Geir Bakke og co.

– Det kreves noe spesielt å vinne her. Denne spillergruppen viser at vi har det. Vi står sammen mot RBK, Trondheim og kommer tilbake og vinner 3-1. Dette er en bra gjeng, sa Åsen til Discovery etter kampen.

– For en gjeng! Det er faen meg 23 brødre som går utpå der og kjemper. Vi har møtt litt motstand i høst og måttet heve lista litt igjen. Vi har sluppet oss litt ned, men når 23 mann drar opp til Trondheim og kjemper, da smeller det, fortsatte Åsen.

Seieren var Lillestrøms første på Lerkendal på 16 år! Sist de vant var i 2006, da de snudde 0-1 til 2-1-seier etter mål fra Michael Mifsud og Arild Sundgot. Også Robert Koren, Kasey Wehrman og Shane Stefanutto spilte på LSK-laget som vant.

To cornere, to mål

Lagene var like langt med ti minutter før slutt etter at Even Hovland og Ifeanyi Mathew hadde scoret hvert sitt mål. Da svingte tidligere Rosenborg-spiller Gjermund Åsen inn en corner som traff pannebrasken til en umarkert Lehne Olsen, bare 10-15 sekunder etter å ha kommet innpå.

LSK-kapteinen takket for det og stanget inn 2-1. Målet var hans 22. denne sesongen. Dermed er Lehne Olsen bare to mål bak Ohi Omoijuanfo i kampen om toppscorertittelen i Eliteserien.

Tom Pettersson fastsatte sluttresultatet til 3-1 fire minutter før full tid. Åsen slo nok en bra corner som fant Jonatan Braut Brunes. Han stusset ballen inn på fem meter, der svenske Pettersson dukket opp og banket inn 3-1.

Andre på rad

Seieren var Lillestrøms andre på rad mot Rosenborg og deres andre på rad i serien. Geir Bakke og co. er nå oppe i ryggen på lørdagens motstander. Med fem kamper igjen har RBK 42 poeng og er nummer fire, mens LSK er på plassen bak med 41 poeng.

Før Lehne Olsens matchvinnerscoring hadde Hovland stupt inn 1-0, idet kanarifansen gikk bananas med bluss og dans ved RBKs mål. Per Ciljan Skjelbred slo et lekkert innlegg inn i boks, der Hovland var sterkest og scoret sitt andre mål for sesongen.

RBK hadde både en og to gode muligheter til å øke og avgjøre kampen, men det var Ifeanyi Mathew som scoret kampens andre mål. En elendig klarering fra Pavle Vagic havnet i beina på LSK-midtbanespilleren, som hamret til på førstetouch.

Ballen gikk via nevnte Vagic og i mål, bak en utspilt André Hansen, og til 1-1.

Så dukket Lehne Olsen opp og sendte gjestene til himmels, før Pettersson fastsatte sluttresultatet til 3-1.

KAMPFAKTA

Rosenborg – Lillestrøm 1-3 (1-0)

Lerkendal stadion: 11.126 tilskuere.

Mål: 1-0 Even Hovland (21), 1-1 Ifeanyi Mathew (67), 1-2 Thomas Lehne Olsen (78), 1-3 Tom Pettersson (85).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Pavle Vagic, Even Hovland, Adam Andersson – Per Ciljan Skjelbred (Stefano Vecchia fra 38.), Markus Henriksen, Edvard Tagseth (Olaus Skarsem fra 79.) – Carlo Holse, Noah Holm (Dino Islamovic fra 79.), Emil Konradsen Ceide.

Lillestrøm (3-4-3): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Tom Pettersson – Eskil Smidesang Edh (Gjermund Åsen fra 66.), Ifeanyi Mathew, Fredrik Krogstad (Magnus Knudsen fra 66.), Vetle Dragsnes – Pål André Helland (Daniel Gustafsson fra 45.), Thomas Lehne Olsen (Ulrik Mathisen fra 90.), Tobias Svendsen (Jonatan Braut Brunes fra 77.).

Kristiansund – Tromsø 1-1 (1-1)

Kristiansund stadion: 1650 tilskuere.

Mål: 1-0 Liridon Kalludra (16), 1-1 August Mikkelsen (35).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Liridon Kalludra, Dan Peter Ulvestad, Jesper Isaksen, Kristiansund.

Kristiansund (4-2-3-1): Sean McDermott – Snorre Strand Nilsen, Aliou Coly, Dan Peter Ulvestad, Erlend Sivertsen (Amin Askar fra 85.) – Pål Erik Ulvestad, Andreas Hopmark – Torgil Gjertsen (Sander Kartum fra 85.), Liridon Kalludra (Brynjólfur Willumsson fra 85.), Agon Mucolli (Jesper Isaksen fra 72.) – Moses Mawa (Bendik Bye fra 72.).

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann (Anders Jenssen fra 45.), Christophe Psyché, Jostein Gundersen – Tomas Totland, Eric Kitolano – Niklas Vesterlund (Adam Örn Arnarson fra 74.), Sakarias Opsahl (Daniel Berntsen fra 74.), Ruben Yttergård Jenssen – August Mikkelsen (Isak Helstad Amundsen fra 90.), Ebiye Moses (Zdenek Ondrásek fra 45.).