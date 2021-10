Sport på TV fredag, time for time

14.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open (1,8 mill. euro – hardcourt) for menn fra Wien, sjette dag: Første kvarfinale spilles mellom Carlos Alcaraz (Spania) og Matteo Berrettini (Italia). Casper Ruud spiller i den siste kvartfinalen i kveld. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn OBOS-ligaen, 26. runde: KFUM Oslo – Aalesund fra KFUM Arena. Med tre tap på rad er kanskje ambisjonsnivået under omskriving for trener Jørgen Isnes og KFUM? «Kåffa» må nå konsentrere seg om å berge en av de siste plassene som gir kvalifisering om opprykk. Dagens gjester AaFK har også vist svakhetstegn den siste måneden, men har ikke falt dypere enn fire U og en seier på de siste fem. Laget til Lars Arne Nilsen er fortsatt sterkt med i kampen om direkte opprykk til Eliteserien. Kampen Grorud – Bryne går samtidig og kan strømmes på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Andre kvartfinale, der tyske Alexander Zverev skal opp mot Felix Auger-Aliassime fra Canada. (Eurosport 1)

17.00: Fotball, 1. divisjon menn OBOS-ligaen, 26. runde: Fotball direkte, studiosending med reportasjer og direkte innslag fra kampene Sandnes Ulf – Sogndal (direkte på MAX), Raufoss – Ranheim, Start – Strømmen, Stjørdals/Blink – Jerv og Fredrikstad – Åsane. Kampstart kl. 18.00. Enkeltkamper kan strømmes på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

18.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Tredje kvartfinale mellom Frances Tiafoe (USA) og Diego Schwartzman (Argentina). Amerikaneren Tiafoe slo temmelig overraskende ut førsteseedede Stefanos Tsitsipas fra Hellas i går. (Eurosport 1)

19.55: Fotball, 1. divisjon menn OBOS-ligaen, 26. runde: Ullensaker/Kisa – HamKam fra Jessheim Stadion. Ull/Kisa slåss innbitt mot nedrykk, serieleder HamKam ser ut til å ha lagt inn cruise-kontrollen og styrer mot Eliteserien. (Eurosport N)

20.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Fjerde og siste kvartfinale, der Casper Ruud skal opp mot den italienske 20-åringen Jannik Sinner. De har møtt hverandre én gang tidligere, i nettopp denne turneringen i fjor. Da eliminerte Sinner nordmannen i første runde. Jannik Sinner har vært en komet i den internasjonale tenniseliten de siste par årene og har allerede fem ATP-titler, alle på hardcourt. Til Wien kom han rett fra finaleseier i Antwerpen mot Diego Schwarzman. Sinner er også en av spillerne Ruud kniver med for å få innpass i ATP-finalene i Torino i neste måned. Dette blir en tøff kamp! (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 10. runde: TSG Hoffenheim – Hertha Berlin fra PreZero Arena i Sinsheim. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 15. runde: Queens Park Rangers – Nottingham Forest fra Loftus Road i London. QPR-kaptein Stefan Johansen ble sittende på benken da klubbens hans røk ut av ligacupen for Sunderland i midtuka. Nå følger et nytt kapittel i kampen om playoff. Før denne runden ligger hele sju klubber (!) à poeng på og bak de to siste plassene som gir kvalifisering til Premier League. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 13. runde: Almería – CD Leganés fra Estadio de los Juegos Mediterráneos. (TV 2 Sport 2)

22.30: Golf, Bermuda Championship (6,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Port Royal Golf Course. Ingen norske deltakere her. Amerikanerne Brandon Hagy og Chad Raney er i delt ledelse etter første dag. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Columbus Blue Jackets fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

02.05: Baseball, USAs Major League, finale 3. kamp: Atlanta Braves – Houston Astros fra Truist Park. Det står 1–1 i kamper. (Vsport +)

