Svein Ove Wassberg (48) har vunnet over 1.900 travløp i karrieren, 81 av dem bare i år. På hjemmebanen Bergen er han ubestridt ener og vi satser på at han tar vår banker M.L.'s Odin (V65-4) først over mållinjen i kveld. (Eirik Stenhaug / Equus/NTB)