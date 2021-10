Sport på TV torsdag, time for time

14.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open (1,8 mill. euro – hardcourt) for menn fra Wien, sjette dag. På center court med kampstart klokka 14.00 går oppgjøret Diego Schwartzman (Argentina) – Gael Monfils (Frankrike). Casper Ruud møter den useedede italieneren Lorenzo Sonego (26) i andre runde. Kampen starter klokka 15.00, men går ikke på center court. Sonego slo ut tyske Dominik Köpfer i to strake sett i går. Ruud blir klar favoritt mot italieneren, som han har slått to ganger før. Italieneren er nummer 23 på verdensrankingen, mens Ruud er rangert som nummer åtte. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open for menn fra Wien, sjette dag. Casper Ruuds kamp pågår ventelig fortsatt. På center court starter oppgjøret mellom Jannik Sinner (Italia) og Dennis Novak (Østerrike). (Eurosport N)

18.00: Fotball, trekning av EM-sluttspillet for kvinner 2022 fra Manchester, England. Norge er seedet på nivå 2. (NRK 2)

18.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open for menn fra Wien, sjette dag, andre runde: Alex de Minaur (Australia) – Alexander Zverev (Tyskland). (Eurosport N)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 24. runde: Brann – Viking fra Brann Stadion. Tradisjonelt vestlandsoppgjør der Brann slåss for livet i bunnen, men nå ikke har tapt på seks strake kamper. Viking har tre strake seire og har meldt seg på i medaljekampen for fullt. (MAX)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 6. runde gruppe A: HC Mesjkov – Elverum fra Viktoria Sportshall i Brest, Hviterussland. Gjennom godt spill og to strake seire (over Szeged og Zagreb) har Elverum kastet seg inn i kampen om sluttspill for alvor og lå før runden bare to poeng bak ledende Aalborg. Det er aldri enkelt å spille bortekamp i øst, men dette er et oppgjør Elverum bør vinne for å henge med. Mesjkov har fem strake tap til nå, men har spilt flere jevne kamper mot toppklubbene. (Viasat 4)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 15. runde: Vålerenga – Stavanger Oilers fra Nye Jordal Amfi. Etter to knepne tap på straffeslag kommer Vålerenga nå rett fra sterk borteseier på Lillehammer, mens Oilers tok skalpen til ligaleder Stjernen sist. (TV 2 Sport 2)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Celta Vigo – Real Sociedad fra Estadio de Balaídos. Tøff bortekamp for Sociedad og Alexander Sørloth. Klubben overtar ligaledelsen igjen med minst ett poeng her. (TV 2 Sport Premium)

19.30: Golf, Bermuda Championship (6,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Port Royal Golf Course. Viktor Hovland valgte å droppe turneringen i Japan forrige helg og står også over denne. Dermed er det ingen norske deltakere på Bermuda. (Eurosport 1)

19.45: Fotball, dansk cup DBU-pokal, åttedelsfinale: FC Midtjylland – AaB Aalborg fra MCH Arena i Herning. (Vsport 2)

20.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open for menn fra Wien, sjette dag, andre runde: Stefanos Tsitsipas (Hellas) – Frances Tiafoe (USA). (Eurosport N)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 24. runde: Sarpsborg 08 – Vålerenga fra Sarpsborg Stadion. (MAX)

20.00: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Granada – Getafe fra Nuevo Los Cármenes. (TV 2 Sport Premium 2)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga, 6. runde gruppe B: SG Flensburg-Handewitt – Motor Zaporozje fra Flens Arena. Mesterligasesongen har hittil vært en katastrofe for Flensburg-proffene Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen. Den tyske storklubben er jumbo med ett poeng, så denne hjemmekampen mot ukrainske Motor er en mulighet til å få toget på skinner. (Vsport 1)

21.30: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Levante – Atlético Madrid fra Estadi Ciutat de Valencia. (TV Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Arizona Coyotes fra Amalie Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Colorado Avalanche fra Enterprise Center. (Vsport 2)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: Arizona Cardinals – Green Bay Packers fra State Farm Stadium i Glendale. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Minnesota Wild fra Climate Pledge Arena. Mats Zuccarello scoret sitt tredje mål for sesongen da Minnesota vant 3–2 i Vancouver natt til onsdag. Det var hans sjuende målpoeng siden ligastart for fjorten dager siden. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Winnipeg Jets fra Staples Center. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen