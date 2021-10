Cavallo overveldet av støtte etter at han sto fram som homofil

– Jeg er så glad over all støtten jeg har fått, sier 21 år gamle Cavallo, som spiller for Adelaide i den australske eliteserien.

Cavallo offentliggjorde sin seksuelle legning via sosiale medier onsdag, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Antoine Griezmann, Marcus Rashford, Raphaël Varane og David de Gea har alle vært på Twitter og uttrykt støtte til Cavallo.

–Dette er modig og er en beskjed om at alle skal få være seg selv, skriver LIverpool-kaptein Jordan Henderson på Twitter.

Kjærlighet

Store klubber som Liverpool, Tottenham og AC Milan har applaudert Cavallo, det samme har Fifa.

Fra USA har talkshowverten Ellen DeGeneres, som har 77 million følgere på Twitter, sendt ham sine lykkønsker.

– Jeg sender ham masse kjærlighet i dag.

Bare et fåtall profesjonelle fotballspillere har stått åpent fram med sin legning, de fleste etter at karrieren var over.

Mye ugjort

Britiske Justin Fashanu sto fram som homofil allerede i 1990, men møtte alt annet enn aksept og støtte. Han tok sitt eget liv i 1998.

En annen australsk homofil fotballspiller, Andy Brennan, gir også sin støtte til Cavallo, men stiler samtidig spørsmålet om hvorfor homofile spillere må være «modige» for «bare å være det vi er».

– Det er fortsatt mye å gjøre for å skape et trygt og inkluderende miljø for LHBT-spillere, sier Brennan.