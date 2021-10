Sport på TV onsdag, time for time

12.03: Motorsport, motocross. VM-runde 15 (av 18) fra Pietramurata, Italia – første løp MX2. Franske Maxime Renaux leder denne klassen sammenlagt. (Eurosport N)

13.03: Motorsport, motocross. VM-runde 15 fra Pietramurata, Italia. Første løp i den store klassen MXGP, der nederlenderen Jeffrey Herlings er best i VM-sammendraget. (Eurosport N)

14.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open (1,8 mill. euro – hardcourt) for menn fra Wien, femte dag. Vi er fortsatt i første runde og dagens første oppgjør på centre court er Reilly Opelka (USA) mot Jannik Sinner (Italia). Casper Ruud slo ut Lloyd Harris fra Sør-Afrika etter to tøffe og jevne sett i går og er klar for andre runde torsdag. Han møter vinneren av oppgjøret mellom Lorenzo Sonego (Italia) og Dominik Köpfer (Tyskland). Den kampen starter rett etter klokka 13 i dag. (Eurosport 1)

15.03: Motorsport, motocross. VM-runde 15 fra Pietramurata, Italia. Andre løp MX2. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien, femte dag, første runde: Gael Monfils (Frankrike) – Lorenzo Musetti (Italia). (Eurosport 1)

16.03: Motorsport, motocross. VM-runde 15 fra Pietramurata, Italia. Andre løp MXGP. (Eurosport N)

17.00: Fotball, Eliteserien menn, 24. runde: Fotball direkte, studiosending med reportasjer og direkte innslag fra kampene Haugesund – Rosenborg, Lillestrøm – Stabæk, Mjøndalen – Kristiansund, Sandefjord – Strømsgodset og Tromsø – Odd. Kampstart kl. 18.00, enkeltkamper kan strømmes på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 24. runde: Lillestrøm – Stabæk fra Åråsen Stadion. (MAX)

18.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien, femte dag. Her starter andre runde når den britiske veteranen Andy Murray møter Carlos Alcaraz fra Spania. (Eurosport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 6. runde gruppe B: Vive Kielce – Paris SG fra Hala Legionów (Vsport 2). Gruppe A: Pick Szeged – Aalborg fra Városi Sportcsarnok. Aalborg med norske Kristian Bjørnsen i troppen holder fortsatt tabelltopp i gruppe A, poenget foran Montpellier og THW Kiel. (Vsport 1)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Real Mallorca – Sevilla fra Visit Mallorca Estadi i Palma (TV 2 Sport Premium 2), Rayo Vallecano – FC Barcelona fra Campo de Futbol de Vallecas i Madrid. (TV 2 Sport Premium)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 24. runde: Molde – Bodø/Glimt fra Aker Stadion. En ren seriefinale og helt avgjørende i gullkampen i årets eliteserie. Bodø/Glimt leder med ett poeng på Molde før denne. Glimts midtbanemotor Patrick Berg ble kneskadd i oppgjøret mot Strømsgodset (1–1) søndag og må stå over her. Hvordan løser trener Kjetil Knutsen det? Molde-trener Erling Moe fikk også en utfordring da midtbanemann Martin Ellingsen måtte forlate banen etter 50 minutter da MFK slo Stabæk 3–0 i helgen. I går kom beskjeden om at han er ute for resten av sesongen. (Eurosport N)

20.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Femte dag, 2. runde: Nikoloz Basilashvili (Georgia) – Matteo Berrettini (Italia). (Eurosport 1)

20.30: Håndball, dansk eliteserie kvinner, 9. runde: NFH Nykøbing – Odense fra Lånlet Arena. Odense med de to norske jentene Maren Aardahl (strek) og Malene Aambakk (back) er serieleder med åtte strake seire. Hjemmelaget har blant andre norske Mia Svele i troppen. (TV 2 Sport 2)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, åttedelsfinaler: Burnley – Tottenham fra Turf Moor (Vsport 3), West Ham United – Manchester City fra London Stadium. Pep Guardiola og City jakter sin femte strake tittel i denne cupen (Vsport 2). Preston North End – Liverpool fra Deepdale. (Vsport 1)

20.45: Fotball, tysk cup DFB-pokal, 2. runde: Borussia Mönchengladbach – Bayern München fra Borussia-Park. (Vsport +)

21.30: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Real Madrid – Osasuna fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Boston Bruins fra FLA Live Arena i Sunrise. (Vsport 1)

02.09: Baseball, USAs Major League, finale 2. kamp: Houston Astros – Atlanta Braves fra Minute Maid Park. (Vsport +)

02.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Vegas Golden Knights fra American Airlines Center. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers fra Rogers Place. (Vsport 1)

