Neville støtter Solskjær: – United har tapt 5-0 før

Ole Gunnar Solskjærs lagkamerat i United på 1990- og 2000-tallet – og nå trener i MLS-klubben Inter Miami – støtter nordmannen i stormen etter stortapet.

– Dette har skjedd før og United har kommet tilbake og vunnet titler. Jeg var med å tape 0-5 på St. James' Park (mot Newcastle i 1996), sier Neville.

– Den eneste forskjellen var at det ikke var en milliard mennesker på Twitter som trodde de visste best om ditt og datt.

Spekulasjonene om Ole Gunnar Solskjærs framtid i Manchester United har gått høyt etter søndagens kamp på Old Trafford. Flere har tatt til orde for at han må skiftes ut, og enkelte har ment at dette ville skje allerede før Tottenham-kampen lørdag, uten å kunne framlegge sikre opplysninger.

Nå melder de fleste at klubben vil stå last og brast med nordmannen gjennom kommende helgs runde i Premier League. (NTB)

