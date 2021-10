Takumi Minamino og Divock Origi scoret målene for de rødkledde, som startet med blant annet Harvey Blair (18) og Tyler Morton (18) på banen.

Mer etablerte spillere som Diogo Jota og Roberto Firmino så hele kampen fra benken og forbereder seg til Premier League-kampen mot Brighton til lørdag. Sadio Mané og Mohamed Salah var ikke med til Preston.

Lucas Moura sørget for at Tottenham avanserte til fordel for Burnley.

