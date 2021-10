Sport på TV tirsdag, time for time

14.00: Tennis, ATP 500-turneringen Erste Bank Open (1,8 mill. euro – hardcourt) for menn fra Wien, første runde. Første kamp i dag er Casper Ruud (22) mot Lloyd Harris (24) fra Sør-Afrika. Ruud er fjerdeseedet i denne turneringen. Han har møtt Harris to ganger tidligere, begge ganger på hardcourt og begge ganger har nordmannen vunnet. Senest 6-7, 6-4, 6-4 i Indian Wells-turneringen i USA for snart to uker siden. Ruud er nå nummer 8 på ATP-rankingen, Harris nummer 31. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Andre kamp på centre court er førsteseedede Stefanos Tsitsipas (Hellas) mot Grigor Dimitrov (Bulgaria). (Eurosport N)

18.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Tredje kamp på centre court går mellom andreseedede Alexander Zverev (Tyskland) og Filip Krajinovic (Serbia). (Eurosport N)

18.45: Fotball, VM-kvalifisering kvinner, gruppe F: Norge – Belgia fra Ullevaal Stadion. Norge burde ha avgjort, men fikk bare uavgjort 0–0 borte mot Polen i forrige uke og var langt fra fornøyd med det. Dermed ligger de à poeng med Belgia på toppen, så kveldens kamp er en tidlig gruppefinale. Bare gruppevinneren går direkte til VM – norsk seier her kan få avgjørende betydning. (NRK 2, NRK 1 fra 20.00)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: CD Alavés – Elche fra Estadio Mendizorrotza i Vitoria-Gasteiz. Viktig oppgjør i bunnen. Alavés fikk sesongens andre seier lørdag, med 2–0 borte over Cadiz. (TV 2 Sport Premium)

19.10: Håndball, NM kvinner, kvartfinale: Vipers Kristiansand – Storhamar fra Aquarama. (TV 2 Sport 2)

20.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn fra Wien. Dagens siste kamp på centre court er den østerrikske wild card-spilleren Dennis Novak mot Gianluca Mager fra Italia. (Eurosport N)

20.00: Fotball, tysk cup DFB-pokal, 2. runde: Borussia Dortmund – FC Ingolstadt fra Signal Iduna Park. Selv uten en skadd Erling Braut Haaland skal forrige sesongs cupmester Dortmund avansere her? (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, åttedelsfinale: Arsenal – Leeds United fra Emirates Stadium i London. Martin Ødegaard fikk hvile på benken hos Arsenal til det gjensto 22 minutter mot Aston Villa fredag. Da får han kanskje tiltrengt spilletid i dag? (Viasat 4). Chelsea – Southampton fra Stamford Bridge i London. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Espanyol – Athletic Bilbao fra Estadi RCDE i Cornella de Llobregat. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Fotball, spansk La Liga, 11. runde: Villarreal – Cadiz CF fra Estadio de la Ceramica. (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning fra PPG Paints Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights fra Ball Arena i Denver. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Minnesota Wild fra Rogers Arena. Etter fire strake seire gikk Minnesota og Mats Zuccarello på sesongens første tap natt til mandag, med 2–5 hjemme for Nashville Predators. Nå venter tre bortekamper igjen. Den første i Canada, de to neste i Seattle og Colorado før oktober er over. (Vsport 1)

