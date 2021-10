Kvinnelandslagets nøkkelkamp i VM-kvalifiseringen: – En stor utfordring

– Belgia er et veldig solid lag som sjelden slipper inn mange mål. De er godt organisert defensivt og vanskelige å møte. De har spillere i gode klubber og med erfaring fra store kamper. Det blir en stor utfordring, sier han til NTB om laget som er sju plasser bak Norge på Fifa-rankingen (12 og 19).

Tessa Wullaert, som tidligere var klubbvenninne med Caroline Graham Hansen i Wolfsburg, er lagets stjerne. Hun gjorde hattrick da Belgia torsdag slo Kosovo 7-0 og tok ledelsen i gruppa på bedre målforskjell enn Norge.

Norge var toppseedet i trekningen, har aldri mislyktes i en VM-kvalifisering for kvinner og er gruppefavoritt. Laget har også en fantastisk statistikk i VM-kvalifiseringskamper på hjemmebane: 32 seirer og 1 tap på 33 kamper.

Det ene tapet kom mot Nederland i 2014, da Norge allerede var gruppevinner og VM-klar, så landslaget har aldri avgitt poeng i en hjemmekamp hvor laget spilte for å kvalifisere seg til VM.

Taktpinnen

– Vi vil gjøre en god kamp og forhåpentligvis vinne den. Da har vi taktpinnen i denne gruppen og har saker og ting i egne hender, sier Sjögren.

Norge har tradisjonelt vært hakket for god for Belgia, men både Sjögren og flere av spillerne husker 0-2-tapet i EM-sluttspillet i 2017. Det endte med at Norge måtte reise hjem uten mål eller poeng.

Sjögren har jobbet med angrepsspillet siden 0-0-kampen i Polen. Den ble en uryddig affære der de norske hadde flere enn nok sjanser til å vinne, men der det også kunne endt med tap.

– Jeg tror vi vil få litt bedre kontroll enn vi hadde mot Polen. Belgia er en annen type lag. Polen satser ekstremt på kontringsspill og trives når kampen blir så urytmisk som den ble sist. Belgia vil ha større kontroll i sitt angrepsspill, og det er også det vi er ute etter, sier Sjögren.

Roe ned

– Vi fikk veldig mange brudd i Polen og hadde ekstremt mange kontringsmuligheter, jeg tror faktisk hele 30. Det ga oss store målsjanser, men det gjorde at vi sjelden fikk etablert spill. Vi kan lure på om det ville vært bedre ikke å gå hver eneste gang, og i stedet skape større ro med ballen på deres banehalvdel.

Før Belgia-kampen har de norske jobbet med å få bedre avstander i laget, og med å hindre at kampbildet blir som i Polen.

– Når vi får kontringssjanser, skal vi selvfølgelig ta dem, men vi skal prøve å etablere oss litt høyere opp i banen så vi kan sette enda mer trykk på dem og få ro i våre egne rekker, sier Guro Bergsvand til NTB.

Selv om det er totalt 30 kamper i Norges gruppe, er det de seks kampene mellom Norge, Belgia og Polen som vil avgjøre hvem som får VM-billett. Trolig avgir ingen av dem poeng mot noen av de tre dårligste lagene.

– Vi kan vel si at vi visste på forhånd at det kom til å bli slik. Belgia og Polen er blant de beste vi kunne fått fra sine seedingsnivåer (2 og 3), og så langt har det blitt uavgjort i begge kampene mellom disse lagene (Polen hjemme mot Belgia og Norge). Det er mellom disse tre det vil stå, sier Sjögren.