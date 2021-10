Svenske langrennsstjerner mister høydesamling

Det bekrefter Sveriges skiforbund på sine nettsider mandag.

Karlsson, Svahn, Dahlqvist og Halfvarsson blir alle hjemme når landslagskollegene reiser til italienske Val Senales denne uken.

Ifølge landslagssjef Anders Byström er det «individuelle vurderinger» som ligger til grunn for at de fire OL-medaljekandidatene ikke reiser til høyden.

– I Fridas tilfelle har hun hatt noen små problemer på veien, noe som betyr at trenerteamet og hun selv mener at hun trenger trening i lavlandet i stedet for i høyden, sier Byström.

– Linn er fortsatt i en omfattende rehabiliteringsprosess, og Calle er dessverre forkjølet. Maja har også tatt avgjørelsen sammen med trenerne om at hun for tiden har best av trening hjemme, fortsetter han.

Sprintstjernen Linn Svahn ble i september operert for en skulderskade hun pådro seg sist sesong. Den viste seg å være mer omfattende enn legene først antok. Det er usikkert om hun rekker OL i Beijing i februar.

Frida Karlson måtte i midten av august kutte ned på treningen fordi hun i en periode hadde følt seg overbelastet og sliten. I midten av september ble det opplyst fra det svenske støtteapparatet at 22-åringen igjen hadde trappet opp treningen.

Maja Dahlqvist var sist sesong med på det svenske laget som tok VM-gull på sprintstafetten i Oberstdorf.

De norske langrennslandslagene for menn og kvinner befinner seg i øyeblikket på treningssamling i Livigno.