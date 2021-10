Sport på TV mandag, time for time

Skotten Andy Murray (34) er slått til ridder for sine prestasjoner på tennisbanen, som inkluderer tre Grand Slam-titler og to OL-gull (2012 og 2016). Skader har imidlertid ødelagt mye av karrieren. Bare de siste tre årene har han gjennomgått to hofteoperasjoner. Men han har kjempet seg tilbake på ATP-touren. Denne uka har han wild card til turneringen i Wien. (CLIVE BRUNSKILL/AFP)