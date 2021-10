Søndagens TV-sport, time for time

05.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2 mill. dollar) i Sør-Korea. Siste runde. (Viasat Golf)

05.30: Golf, PGA-turnering menn (9,95 mill. dollar) i Japan, fjerde spilledag. (Eurosport N)

09.40: Motorsport, roadracing. Emilia Romagna Grand Prix, oppvarming MotoGP, første race Moto3 starter 11.00, race Moto 2 12.20 og race MotoGP 14.00. (Vsport3)

09.55: Alpint, menn. Verdenscupåpning fra Sölden, Østerrike. Storslalåm 1. omgang. (NRK 1)

12.00: Motorsport, VM motocross, første runde MX2 fra Trentino i Italia. (Eurosport N)

12.30: Golf, Mallorca Open (1 mill. euro), europatour menn i Spania. Siste dag. (Viasat Golf)

13.00: Fotball, skotsk Premier League, 10. runde: St. Mirren – Rangers. (Vsport 1)

13.25: Alpint, menn. Verdenscupåpning fra Sölden. Storslalåm 2. omgang. (NRK 1)

13.30: Sykling, verdenscup sykkelcross for kvinner fra Zonhoven i Belgia. (TV2 Sport2)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 8. runde: THW Kiel – SC Magdeburg. (Vsport+)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn, 10. runde: Sevilla – Levante. (TV2 Sport Premium2)

15.00: Fotball, Premier League, 9. runde: West Ham – Tottenham fra London Stadium. (TV2 Sport Premium), Brentford – Leicester fra Brentford Community Stadium. (TV2 Sport 1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn, 25. runde: HamKam – Ranheim fra Briskeby Arena. HamKam og Kjetil Rekdal styrer mot et comeback i Eliteserien, men de trenger noen seire til. (MAX). Bryne – Raufoss, Grorud – Fredrikstad, Stjørdals-Blink – Ull/Kisa, Strømmen – Sogndal, Aalesund – Sandnes Ulf, Åsane – KFUM Oslo. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss).

15.00: Motorsport, VM i motocross, andre runde MX2 fra Trentino i Italia. (Eurosport N)

15.00: Sykling, verdenscup sykkelcross for menn fra Zonhoven i Belgia. (TV2 Sport2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 9. runde: FC Köln – Bayer Leverkusen. (Vsport1)

16.15: Fotball, spansk La Liga, 10. runde: Barcelona – Real Madrid. (TV2 Sport Premium2)

16.30: Tennis, ATP-turneringen European Open fra Antwerpen, finale. (Eurosport 1)

16.40: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 10. runde: Ajax – PSV Eindhoven. (Vsport 2)

17.00: Fotball, Eliteserien menn, 23. runde: Strømsgodset – Bodø/Glimt fra Marienlyst stadion. Hvordan vil Bodø/Glimt agere etter sjokkutklassingen av Roma hjemme i Bodø torsdag? Her er de tilbake i virkeligheten (TV Norge). Kristiansund – Sarpsborg, Rosenborg – Sandefjord, Tromsø – Mjøndalen, Vålerenga – Haugesund. (Samlesending Eurosport N, enkeltkamper på Eurosport Pluss)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 9. runde: Manchester United – Liverpool fra Old Trafford. Det er et kontinuerlig press på Ole Gunnar Solskjær og prestasjonene i Premier League. Onsdag snudde laget 0–2 til 3–2 seier over Atalanta i mesterligaen. Men var det et vendepunkt? (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 9. runde: Stuttgart – Union Berlin. (Vsport 1)

18.05: Motorsport, W-serien for kvinner, andre race Austin Grand Prix. (Vsport 3)

18.30: Fotball, spansk La Liga, 10. runde: Betis – Rayo Vallecano. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Fotball, Eliteserien menn, 23. runde: Odd – Brann fra Skagerak Arena. (Eurosport N)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 9. runde: Bochum – Eintracht Frankfurt. (Vsport2)

20.30: Motorsport, Nascar, Hollywood Casino 400. (Vsport 3)

21.00: Motorsport, Formel 1. USAs Grand Prix i Austin, Texas, VM-runde 17 av 22. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 10. runde: Atlético Madrid – Real Sociedad fra Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium)

00.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Nashville Predators. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings. (Vsport 2)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: San Francisco 49ers – Indianapolis Colts. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – New York Islanders. (Vsport 1)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen