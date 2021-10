Solskjær etter stortapet: – Den mørkeste dagen jeg har hatt

Kristiansunderen prøvde å holde masken foran fansen på vei inn i Old Trafford-garderoben. Han hadde akkurat sett eget lag bli ydmyket av erkerivalen. I intervjusonen la han ord på følelsene han satt igjen med.

– Det er ikke lett å si noe bortsett fra at dette er den mørkeste dagen jeg har hatt med denne gjengen. Vi var ikke gode nok individuelt eller som lag. Du kan ikke gi Liverpool slike sjanser, men dessverre så gjorde vi det, sa Solskjær til Sky Sports.

– Hele prestasjonen var ikke god nok. Vi skapte åpninger, men de hadde sjansene og var effektive. Det tredje målet avgjorde kampen, la han til.

Solskjær tok på seg ansvaret for at Uniteds slagplan feilet totalt. Han viste til at laget hans i tidligere oppgjør mot Liverpool hadde klart seg bra med en offensiv tilnærming.

– Det var jeg som valgte måten vi la opp kampen på. Vi spiller hjemme, og da skal alltid Manchester United gå ut for å diktere kampen. Det har vi gjort før, men da scoret ikke Liverpool så tidlig som i dag. Det var game over på 0-4.

Uniteds norske manager fikk også spørsmål om han er rett mann til å ta klubben videre. Solskjær har snart sittet i jobben i tre år.

– Vi har kommet for langt som en gruppe til å gi opp nå. Vi må komme over dette så fort vi kan. Det blir vanskelig, for det er menneskelig å være nede etter en slik kamp.

Manchester United ligger på 7.-plass med kun 14 poeng etter ni Premier League-runder. Laget er allerede hektet av i toppen med åtte poeng opp til leder Chelsea.

