Brann tok viktig poeng i bunnstriden

Kampen var Branns sjette på rad uten tap i Eliteserien. Etter 1-3-tapet hjemme for Haugesund 28. august har det blitt fire uavgjorte og to seirer. Dermed ser det lysere ut for Eirik Horneland og co. med tanke på å unngå direkte nedrykk.

Allerede etter 17 minutter sto det 2-1 til Brann. Robert Taylor skled inn 1-0 til bortelaget etter sju minutter før Sander Svendsen utlignet til 1-1 etter et lekkert skudd etter 13 minutter. Fredrik Pallesen Knudsen sendte Brann opp i ledelsen igjen i det 17. minutt etter en corner.

Like før pause sto det 2-2 da Svendsen igjen plasserte ballen lekkert i mål fra distanse. Sju minutter etter pause hadde Odd snudd det da Solomon Owusu hamret ballen i mål fra 25 meter etter en corner.

Ti minutter senere var lagene like langt igjen da Aune Selland Heggebø headet ballen via hanskene til Sondre Rossbach, i stolpen og i mål. 3-3 ble også resultatet.

For Brann sin del gjør det ene poenget at de nå har 20 poeng og ligger på kvalifiseringsplass. Bergenslaget er to poeng foran Stabæk, som tapte 0-3 for Molde lørdag. Opp til Tromsø på trygg grunn er det fem poeng. TIL slo Mjøndalen 1-0 tidligere søndag.

Odd er fortsatt nummer ti, nå med 28 poeng. Det er åtte poeng ned til nevnte Brann og ytterligere to poeng ned til Stabæk på direkte nedrykksplass.

KAMPFAKTA

Odd – Brann 3-3 (2-2)

Skagerak arena: 3728 tilskuere.

Mål: 0-1 Robert Taylor (7), 1-1 Sander Svendsen (12), 1-2 Fredrik Pallesen Knudsen (17), 2-2 Svendsen (45), 3-2 Solomon Owusu (52), 3-3 Aune Selland Heggebø (63).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Fredrik Pallesen Knudsen, Brann.

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Solomon Owusu (Steffen Hagen fra 72.), Emil Jonassen (Kristoffer Larsen fra 89.) – Joshua Kitolano, Filip Rønningen Jørgensen, Markus André Kaasa – Sander Svendsen, Tobias Lauritsen (Flamur Kastrati fra 72.), Milan Jevtovic (Conrad Wallem fra 65.).

Brann (4-3-3): Lennart Grill – Felix Horn Myhre, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen, Petter Strand – Bård Finne (Kasper Skaanes fra 63.), Aune Selland Heggebø, Robert Taylor (Moonga Simba fra 63.).