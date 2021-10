Molde serieleder etter 3-0-seier over Stabæk

1-0 kom etter 17 minutter, etter at Omoijuanfo spilte ut venstre til Brynhildsen, som slo inn. Ivan Mesik klarte på klønete vis å klarere ballen i eget mål.

Og fire minutter ut i den andre omgangen var rollene snudd. Brynhildsen spilte Ohi alene med Marcus Sandberg i Stabæk-målet, og Eliteserie-toppscoreren var iskald da han satte inn sitt 23. mål for sesongen.

Seks minutter før slutt fastsatte spissen resultatet til 3-0. Storseieren kom til tross for at Molde spilte med en mann mindre i 55 minutter etter at Birk Risa fikk sitt andre gule etter 35 minutter. I tillegg bommet Omoijuanfo på straffe etter 66 minutter.

– Det var deilig å score to mål. Jeg hadde avslutninger før kampen og klarte ikke å løfte ballen, og så føk ballen i tverrliggeren på straffen. Men det var deilig å sette den i mål etterpå, sa Ohi til Discovery.

Forbi Glimt på målforskjell

Seieren gjør at Molde nå leder Eliteserien på bedre målforskjell enn Bodø/Glimt. Begge lagene har 47 poeng, men Molde har 57-26 og Glimt 46-20 i målforskjell.

Serieledelsen får Molde låne i minst ett døgn. Dersom Glimt tar poeng borte mot Strømsgodset søndag, er Kjetil Knutsen og co. serieledere igjen.

Stabæk er fortsatt under streken. De står med 18 poeng med sju kamper igjen å spille og ligger nest sist.

– Å tape med én mann mer er aldri godt nok. I hvert fall ikke 0-3. Vi må ta vare på sjansene vi får, men det klarte vi ikke i dag. Det er skuffende. I pausen hadde vi virkelig tro på tre poeng, sa Stabæk-trener Eirik Kjønø til Discovery.

Klønete

Etter en god Stabæk-åpning var det Molde som tok ledelsen etter drøye kvarteret, takket være Mesiks klønete klareringsforsøk som havnet i eget mål.

Urovekkende for gjestene var det at Eirik Ulland Andersen måtte gå av banen etter bare 27 minutter på grunn av skade. To minutter senere så det ut som om vikarierende kaptein Martin Ellingsen også måtte kapitulere etter en smell i kneet, men Ellingsen klarte å fortsette etter behandling.

Birk Risa gjorde de siste 55 minuttene tøffe for Molde da han fikk gult kort nummer to etter bare 35 minutter. Han rev ned Fitim Azemi og var fortvilet da Kristoffer Hagenes dro opp det gule og røde av lommen.

Ohi-dobbel

Men det var gjestene som scoret kampens neste mål. 49 minutter var spilt da Brynhildsen brøt høyt i banen og spilte gjennom Ohi, som fikk en hel banehalvdel å løpe på for seg selv. Alene med Sandberg var han sikker da han plasserte ballen i lengste hjørne.

Helt på tampen satte Ohi inn sitt andre til 3-0 med assist fra innbytter Rafik Zekhnini. Det ble også resultatet.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 23. runde:

Stabæk – Molde 0-3 (0-1)

Nadderud, 2413 tilskuere

Mål: 0-1 Ivan Mesik (selvmål 17), 0-2 Ohi Omoijuanfo (49), 0-3 Omoijuanfo (84).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Nicolas Pignatel Jenssen, Stabæk, Birk Risa, Andreas Linde, Emil Breivik, Molde.

Rødt kort: Birk Risa (35), Molde.

Lagene :

Stabæk (3-2-2-2-1): Marcus Sandberg – Nicolas Pignatel Jenssen (Pål Alexander Kirkevold fra 69.), Simen Wangberg, Ivan Mesik – Sturla Ottesen, Jeppe Moe (Oliver Edvardsen fra 58.) – Kaloyan Kostadinov (Markus Solbakken fra 90.), Fredrik Haugen – Mathis Bolly (Kornelius Normann Hansen fra 46.), Victor Wernersson – Fitim Azemi.

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Erling Knudtzon, Sheriff Sinyan, Birk Risa, Kristoffer Haugen – Sivert Mannsverk (Magnus Grødem fra 90.), Martin Ellingsen (Fredrik Sjølstad fra 51.) – Eirik Ulland Andersen (Rafik Zekhnini fra 27.), Emil Breivik, Ola Brynhildsen – Ohi Omoijuanfo (Etzaz Hussain fra 90.).

---