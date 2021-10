Lørdagens TV-sport, time for time

05.30: Golf, PGA-turnering menn (9,95 mill. dollar) i Chiba, Japan. Tredje dag. Ingen norske deltakere er med her. (Eurosport N)

09.55: Alpint, kvinner. Verdenscupåpning fra Sölden, Østerrike. Storslalåm 1. omgang. Ragnhild Mowinckel (bildet) og ytterligere fem norske jenter kjører rennene i helgen. (NRK 1, Eurosport 1, SVT1)

09.55: Motorsport, roadracing. Tredje treningsrunde MotoGP foran Emilia Romagna Grand Prix. Kvalifisering Moto3 kl 12.35, fjerde trening MotoGP kl 14.10, kvalifisering Moto2 15.05. (Vsport3)

13.10: Alpint, kvinner. Verdenscupåpning fra Sölden, Østerrike. Storslalåm 2. omgang. (NRK 1, Eurosport 1, SVT1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 9. runde: Chelsea – Norwich City fra Stamford Bridge i London. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, 1. divisjon menn, 25. runde: Jerv – Start fra Levermyr stadion. (Eurosport N)

13.30: Golf, Mallorca Open (1 mill. euro) på europatouren for menn. Tredje spilledag fra Santa Ponsa i Spania. Med en runde på to slag over par lå Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb an til å misse cutgrensen fredag ettermiddag. Det betyr at han ikke får spille lørdag og søndag. (Viasat Golf)

14.15: Sykling, endagsrittet Ronde van Drenthe (159 km) i Nederland: Assen – Hoogeveen. Sesongfinale på UCIs verdenstour for kvinner. (Eurosport 1)

15.30: Fotball, Tysk 1. Bundesliga menn, 9. runde: Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund fra Schüco Arena. Erling Braut Haaland er toppscorer i Bundesliga, men har nå pådratt seg en hofteskade. Den kan ta flere uker og kan sette ham utenfor både Dortmund og landslaget. (Vsport1). Bayern München – Hoffenheim fra Allianz Arena. (Vsport+)

16.00: Fotball, Eliteserien menn, 23. runde: Viking – Lillestrøm fra SR-Bank Arena i Stavanger. (Eurosport N)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 9. runde: Leeds United – Wolverhampton fra Elland Road. (TV2 Sport Premium), Everton – Watford fra Goodison Park (TV2 Sport Premium 2), Crystal Palace – Newcastle United fra Selhurst Park i London. (TV 2 Sport 1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 14. runde: Coventry City – Derby County fra Coventry Building Society Arena. Coventry har vunnet alle sine seks hjemmekamper til nå. Derby har fått trukket 12 poeng og jobber knallhardt i bunnen. (Vsport 2)

18.00: Håndball, EHFs mesterliga kvinner, 5. runde gruppe B: Vipers Kristiansand – CSKA Moskva (Russland). (Viasat4)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 23. runde: Stabæk – Molde fra Nadderud. (TV Norge)

18.05: Motorsport, W-serien for kvinner, Austin Grand Prix, kvalifisering. (Vsport1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 9. runde: Brighton & Hove Albion – Manchester City fra Amex Stadium. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, spansk La Liga, 10. runde: Elche – Espanyol. (TV2 Sport Premium 2)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 9. runde: Hertha Berlin – Borussia Mönchengladbach fra Olympiastadion. (Vsport 2)

19.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Calgary Flames. (Vsport +)

20.00: Motorsport, formel 1. 3. treningsrunde foran USAs GP. Kvalifisering 23.00. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 10. runde: Athletic Bilbao – Villarreal. (TV2 Sport Premium)

23.00: Baseball, USAs Major League, semifinale: Atlanta Braves – LA Dodgers. (Vsport+)

00.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Anaheim Ducks. (Vsport 2)

00.20: Motorsport, W-serien for kvinner, Austin Grand Prix i Texas, første race. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – St. Louis Blues (Vsport 2), Seattle Kraken – Vancouver Canucks. (Vsport 1)

