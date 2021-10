Sport på TV fredag, time for time

05.00: Golf, BMW Championship (2 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre dag fra Busan, Sør-Korea. (Vsport Golf)

05.30: Golf, Japan Championship (9,95 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre dag fra Chiba. Ingen norske deltakere. (Eurosport N)

09.55: Motorsport, roadracing. Første trening for MotoGP-klassen før søndagens Emilia Romagna Grand Prix i Rimini. Helgen blir også avskjedsfest for legenden Valentino Rossi – ni ganger verdensmester i sporten. (Vsport 3)

10.55: Turn, mangekamp menn. Finale fra VM i Kitakyushu, Japan – der Sofus Heggemsnes (22) fra Oslo Turnforening har tatt seg til finale som historiens tredje norske utøver. Heggemsnes deltok også i sommerens Tokyo-OL, men uten å klare en finaleplass. (SVT1)

13.30: Golf, Mallorca Open (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre dag fra Santa Ponsa, med Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb. Etter en runde på par første dag deler han en 66.-plass med mange andre. Fredagen blir en ny kamp for å klare cutgrensen. Reitan starter sin andre runde klokka 08.55 norsk tid. (Vsport Golf)

14.05: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen før Emilia Romagna Grand Prix. (Vsport 3)

17.55: Fristil, verdenscup fra Chur, Sveits: Big Air finaler for kvinner og menn. (TV 2 Sport 2)

18.25: Motorsport, formel 1. Første trening før USAs Grand Prix fra Circuit of the Americas i Austin, Texas. (Vsport 1)

19.00: Fotball, dansk Superliga, 13. runde: Vejle BK – FC Nordsjælland fra Vejle Stadion. Nyopprykkede Vejle med norske Sten Grytebust som målvakt har prøvd et dusin ganger nå, men har ennå til gode å vinne i Superligaen. Nordsjælland, med det norske supertalentet Andreas Schjelderup (17) på midtbanen, sliter også for tiden. Etter en god periode i august er det nå blitt seks strake kamper uten seier. (Vsport 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 9. runde: Arsenal – Aston Villa fra Emirates Stadium i London. Martin Ødegaard ble plukket av banen mot Crystal Palace (2–2) sist uten å ha fått utrettet voldsomt mye. Kanskje satt to tøffe landskamper for Norge litt for mye i bein og hode? Nye muligheter i kveld, når hardtsatsende Villa kommer på besøk. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 10. runde: Osasuna – Granada fra Estadio El Sadar i Pamplona. Granada sliter i bunnen, Osasuna jakter sin fjerde strake seier i La Liga. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, La Liga 2, 12. runde: Eibar – Cartagena fra Estadio Municipal de Ipurua. (TV 2 Sport 2)

22.00: Motorsport, formel 1. Andre trening før USAs Grand Prix fra Austin, Texas. Kvalifisering til Austin GP i W-serien for kvinner fra 23.30. (Vsport 1, Vsport +)

00.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers fra T-Mobile Arena. (Vsport 1)

